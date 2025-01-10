奎士咖啡101店打造美術館風格　星巴克龍井車道門市登場

▲奎士咖啡插旗台北101打造美術館門市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



台灣奎士咖啡（Curista Coffee）在信義區A11、A13等百貨陸續插旗後，宣布正式進駐台北101購物中心地下一樓，以「美術館級咖啡廳」為設計概念，時尚簡約的純白空間設計搭配流線風格，提供84席座位，與101信義路側星巴克典藏店相映成趣，預計1／17正式開幕。

奎士咖啡台北101店以環狀大理石吧台為主視覺，消費者可近距離觀看咖啡師操作，空間設計由五星級飯店常用團隊匯僑操刀，以咖啡飄香為靈感，應用於燈光與陳列，增添視覺層次感。店內使用Black Eagle Maverick黑鷹咖啡機及自動手沖機，保證每一杯咖啡的品質。

除提供招牌飲品外，還推出多款期間限定糕點與輕食選項，商品種類增加約20%。84席座位為百貨分店中規模最大，精品展示櫃陳列多款台北101購物中心限定的咖啡杯瓶與禮盒。業者表示，為慶祝台北101店開幕，將推出一系列促銷與驚喜活動。

星巴克近期首次進駐台中龍井區，開設首間車道型服務門市，座落於繁忙的向上路及沙田路十字路口轉角，門市外觀以動態的設計建築吸引顧客，運用斜面屋頂創造不同角度，加上陣列式垂直木板及混凝土牆分割設計的立面線條，呈現簡練而俐落的風格，室內設計則以不同的天花板高度呈現出層次感，運用中木質色調搭配局部淺色系，並點綴綠色營造出恬靜而悠閒的室內氛圍。

該店推出3款門市首賣商品，包括以龍井區徽為靈感設計的「台中龍井隨行卡」、以鮮明趣味的畫風描繪出車道型服務門市片段的「DT咖啡驛站馬克杯」，搭配細緻的品牌字母浮雕工藝，呈現出典雅的意趣，以及「黑DT女神隨行杯袋」巧妙轉化成滿版印花設計，搭配經典女神LOGO印刷，採用堅固耐用的TPU夾網布材質，更有實用元素。