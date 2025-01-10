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唐寧茶聯名郭元益打造特色禮　TWG茶香泰迪禮盒玩混搭

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記者蔡惠如／綜合報導

英國唐寧茶（TWININGS） 與糕餅品牌郭元益再度合作，推出2025年全新聯名禮盒，以英倫皇家茶香與台式傳統糕餅融合的方式，為春節送禮提供別具特色的選擇。兩款聯名禮盒「英倫風華」與「伯爵風韻」，已於即日上市，內含唐寧茶經典茶包及結合茶香的創新糕點，讓傳統年節甜品注入創新風味。TWG Tea除推出農曆年茶飲，也端出熱門茶香泰迪，與其他茶款玩混搭。

▲英國唐寧茶、新加坡TWG Tea均推出農曆年款禮盒。（圖／各品牌提供）

▲英國唐寧茶與郭元益聯名推出農曆年款禮盒，木質盒身呈現質感，也呼應唐寧茶的禮盒特色。（圖／各品牌提供）

兩款聯名禮盒以唐寧皇家伯爵茶為主題，結合郭元益製餅工藝推出兩款特色甜品，包括將皇家伯爵茶揉入杏仁粒與寒天，呈現茶與奶香交織口感的唐寧茶牛奶杏仁牛軋糖，以及融合夏威夷豆與榛果，搭配伯爵茶的唐寧茶榛果夏威夷軟糖，讓人能品嚐到兩種文化食材揉和的豐富滋味。「英倫風華」另加入郭元益的麻油綠豆、鳳梨烏龍糕等經典台式糕點，佐上英倫茶韻打造多元味覺體驗。

▲英國唐寧茶、新加坡TWG Tea均推出農曆年款禮盒。（圖／各品牌提供）

此外，每款禮盒更巧搭不同茶款，「英倫風華」包含唐寧鉑金系列茶包，提供胭脂莓果、琥珀焦糖博士茶、晨光草原甘菊花茶3種風味，展現果香、草本與甜香的交錯層次；「伯爵風韻」則搭配唐寧經典系列皇家伯爵茶，與手工太陽酥餅、夏威夷軟糖組合，平衡傳統與創新的甜點風味。

禮盒包裝由旅歐台灣藝術家蔡昉設計，靈感源於英國宮廷式庭園下午茶文化，以水彩風格捕捉優雅的戶外茶會氛圍，展現心意之外更有藝術價值，目前禮盒均已上市，英倫風華禮盒售價1,580元、伯爵風韻禮盒售價1,380元。

▲英國唐寧茶、新加坡TWG Tea均推出農曆年款禮盒。（圖／各品牌提供）

TWG Tea因應農曆新年推出「金蛇迎春茶(Snake Charmer Tea)」，以華麗姿態迎接璀璨的金蛇年，採用濃厚紅茶與熟成茶調配，散發溫暖迷人的香料氣息，象徵財富與智慧的金蛇，躍上別具風格的緋紅色茶罐、增添喜氣奢華的氛圍，輕鬆成為視覺焦點，單罐100克售價1,450元，並同步推出「金蛇迎春紅包袋組」。

▲英國唐寧茶、新加坡TWG Tea均推出農曆年款禮盒。（圖／各品牌提供）

去年耶誕前夕上市、討論度高的茶香泰迪，農曆年使用8種經典調配茗茶，搭配茶香泰迪推出8款「茶香泰迪禮盒」，可依個人喜好將茶香泰迪加入不同茶款中、嘗試各式各樣的茗茶混搭風味，包括時尚、倫敦典藏、1837經典、非洲國寶、法式巴黎、獅城、蝶韻花漾及耀金等選擇，售價1,850元，預計1／13在台上市。

▲英國唐寧茶、新加坡TWG Tea均推出農曆年款禮盒。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

禮盒, 唐寧茶, 郭元益, 春節, 糕餅

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