肌膚乾癢救星！冬季必備3款「保濕舒緩乳霜」推薦

▲善選保濕產品，幫助改善冬季乾癢。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

肌膚因冬季濕冷、氣溫變化而引發的肌膚乾癢脫屑、泛紅敏感等擾人問題一直無法改善，不安的膚況就連心理狀態也受影響，盤點冬季必備保濕舒緩乳霜，幫你解救乾荒且多重敏感的肌膚。

皮膚專科醫生曾德朋表示，門診上會遇到許多患者詢問為什麼每天擦保濕乳液，但肌膚還是會乾癢泛紅脫屑？很多民眾會誤以為造成乾癢的原因是保濕，除了該關注保濕度是否足夠外，更該特別注意內層的補水因子，才可達到內外兼顧的保濕功效。

▲CeraVe 適樂膚 長效潤澤修護霜，340g，619元。

▲限定可愛化妝包、小手巾只送不賣。

適樂膚在 2025 新年攜手超人氣插畫家 cherng 推出「CeraVe 適樂膚 X LAIMO 馬來貘」組合。當肌膚乾癢泛紅問題反覆發作感到無力時，就讓 LAIMO 馬來貘的療癒心靈與適樂膚的高滲透性 3 重神經醯胺，幫助主動修護肌膚屏障，從根源解決肌膚不適，重回水潤健康。

▲DR.WU 瞬適膚舒緩修護保濕乳，250ml，850元。

DR.WU以瞬適膚屏障修護科技，透過鎮靜舒緩、保濕潤澤、維穩修護三大功效修護屏障，解決因肌膚屏障受損帶來的「乾燥、粗糙、緊繃、脫屑、敏感、搔癢、泛紅、刺痛」8大問題，不僅立即緩解肌膚不適，同時幫助肌膚回復健康，維持膚況穩定。

▲Kiehl's 冰河舒敏修護霜，50ml，1,600元。

Kiehl's冰河舒敏修護霜全新升級！配方將舒緩感與持久保濕效果提升到新高度，輕鬆冰封乾燥、泛紅、癢感。對於追求高效又輕盈的消費者來說，這款升級後的乳霜不僅質地輕盈到像沒擦過一樣，能讓肌膚自由呼吸，不必擔心因悶住毛孔而長粉刺或痘痘。

#保濕的使用時機？

常保養於每日清潔後，將肌膚水分擦乾，取適量乳液/霜塗抹於臉部或全身肌膚，針對肌膚特別乾燥，容易龜裂、搔癢的人，也可以趁著肌膚於微濕潤狀態，毛細孔隨熱氣被打開時使用，乳液觸感會更加水潤、也更容易吸收。最後亦可針對如手肘、腳踝、關節等乾燥處，加強塗抹。