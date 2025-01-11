fb ig video ETtoday search mobile

肌膚乾癢救星！冬季必備3款「保濕舒緩乳霜」推薦

>

▲▼保濕乳霜 。（圖/品牌提供）

▲善選保濕產品，幫助改善冬季乾癢。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

肌膚因冬季濕冷、氣溫變化而引發的肌膚乾癢脫屑、泛紅敏感等擾人問題一直無法改善，不安的膚況就連心理狀態也受影響，盤點冬季必備保濕舒緩乳霜，幫你解救乾荒且多重敏感的肌膚。

皮膚專科醫生曾德朋表示，門診上會遇到許多患者詢問為什麼每天擦保濕乳液，但肌膚還是會乾癢泛紅脫屑？很多民眾會誤以為造成乾癢的原因是保濕，除了該關注保濕度是否足夠外，更該特別注意內層的補水因子，才可達到內外兼顧的保濕功效。

▲▼保濕乳霜。（圖／品牌提供）

▲CeraVe 適樂膚 長效潤澤修護霜，340g，619元。

▲▼保濕乳霜。（圖／品牌提供）

▲限定可愛化妝包、小手巾只送不賣。

適樂膚在 2025 新年攜手超人氣插畫家 cherng 推出「CeraVe 適樂膚 X LAIMO 馬來貘」組合。當肌膚乾癢泛紅問題反覆發作感到無力時，就讓 LAIMO 馬來貘的療癒心靈與適樂膚的高滲透性 3 重神經醯胺，幫助主動修護肌膚屏障，從根源解決肌膚不適，重回水潤健康。

▲▼保濕乳霜。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 瞬適膚舒緩修護保濕乳，250ml，850元。

DR.WU以瞬適膚屏障修護科技，透過鎮靜舒緩、保濕潤澤、維穩修護三大功效修護屏障，解決因肌膚屏障受損帶來的「乾燥、粗糙、緊繃、脫屑、敏感、搔癢、泛紅、刺痛」8大問題，不僅立即緩解肌膚不適，同時幫助肌膚回復健康，維持膚況穩定。

▲▼保濕乳霜。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's 冰河舒敏修護霜，50ml，1,600元。

Kiehl's冰河舒敏修護霜全新升級！配方將舒緩感與持久保濕效果提升到新高度，輕鬆冰封乾燥、泛紅、癢感。對於追求高效又輕盈的消費者來說，這款升級後的乳霜不僅質地輕盈到像沒擦過一樣，能讓肌膚自由呼吸，不必擔心因悶住毛孔而長粉刺或痘痘。

#保濕的使用時機？

常保養於每日清潔後，將肌膚水分擦乾，取適量乳液/霜塗抹於臉部或全身肌膚，針對肌膚特別乾燥，容易龜裂、搔癢的人，也可以趁著肌膚於微濕潤狀態，毛細孔隨熱氣被打開時使用，乳液觸感會更加水潤、也更容易吸收。最後亦可針對如手肘、腳踝、關節等乾燥處，加強塗抹。

關鍵字：

保濕, 乾癢肌膚, 冬季護膚, 乳霜, 皮膚護理

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

不是金秀賢！金智媛為他剪了「眉上瀏海」整個人更靈動可愛

不是金秀賢！金智媛為他剪了「眉上瀏海」整個人更靈動可愛

天冷久咳不癒？中醫師傳授「簡單3招」幫你提升免疫力

天冷久咳不癒？中醫師傳授「簡單3招」幫你提升免疫力

Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

柯佳嬿要穿NB雲朵鞋走春　過年笑收坤達紅包「一定要的吧」 最容易內耗三大星座！TOP 1愛做夢導致現實落差太大　心理無法接受 看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友 陳美鳳愛馬仕收藏陣容超完整　拎綠色柏金包美翻 歐舒丹攜手金珉奎邀你「手」護每一刻、Jo Malone甦活手部護理免費送 提醒！今星巴克推大杯買一送一　爽賺一杯加持小周末 朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面