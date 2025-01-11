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絲緞紅、楓葉紅行李箱有夠時髦！把握年前搶購不到萬元拿下

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過年許多人都有出遊計劃，不管是長程還是短程，行李箱都是收納單品很實用的工具，以下就分享多款厲害的行李箱，輕鬆收拾各種小物超方便。

＃Samsonite EVOA Z行李箱

Samsonite,CROWN,LOJEL,時尚,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

紅色象徵福氣幸運，Samsonite就利用充滿節慶感的色調，換上EVOA Z系列行李箱款，不用擔心過於浮誇，簡約啞光紅色調，絕對是質感滿分，拉絲紋理更顯精緻大氣，搭載全新AERO Trac™ Whirl減震懸架輪系統，推拉流暢性更高，並有效降低震動與噪音。

＃CROWN C-F1785碳纖維行李箱

Samsonite,CROWN,LOJEL,時尚,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

碳纖維具有高強度、重量輕的特性，被廣泛應用在航天工程、土木工程之中，CROWN這次就使用此材質打造全新行李箱，具有光澤感的摩卡色，可以呈現出沉穩大器的風格，採用2：8的箱體設計，可以更加靈活收納空間。新春前，CROWN更在網購通路推出各箱種最低下殺7188元優惠，不到萬元就可以入手經典款式。

＃LOJEL CUBO 煙燻紅褐行李箱

Samsonite,CROWN,LOJEL,時尚,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

楓紅的帶點棕色調給人滿滿的浪漫氛圍，同時又可以是時尚的配件選擇，日系質感的簡約設計，是時髦穿搭的基本元素，聚碳酸酯塑料製作的箱體輕巧好推，內部配備可拆卸內袋設計，方便每次旅行結束的清潔與維護。

關鍵字：

Samsonite, CROWN, LOJEL, 時尚, 行李箱, 旅行

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