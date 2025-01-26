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新年走春紅色穿搭技巧　兩件式套裝氣場大開、細節點綴高招又高級

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走春時髦人人誇！新年紅色穿搭技巧：紅色套裝無腦穿氣場大開、細節點綴高招又高級

▲過年穿搭絕對少不了紅色服飾或單品。（圖／iBlues、self-portrait、Weekend Max Mara提供）

圖文／CTWANT

過新年穿新衣已經成為每個人的to do list，想要增添喜氣與招好運，那絕對少不了紅色服飾或單品，來象徵著吉祥、幸福。這次就來分享新年走春的紅色穿搭技巧，搭配關鍵在於善用色彩與細節點綴，就能融入任何場合的造型中，在節日裡展現個人風格，日常穿也不違和喔！

新年開運紅色穿搭技巧：白色上衣Ｘ紅色針織外套Ｘ牛仔褲

以活潑設計和吉祥圖案捕捉節慶氛圍，又能散發年輕活力氣息，那就用Weekend Max Mara這套以飾有可愛小蛇刺繡圖案的白棉T、披上紅色針織外套，與加上亮片裝飾寬版牛仔褲輕鬆搭配，層次感滿分外，更增添些許俏皮感。

走春時髦人人誇！新年紅色穿搭技巧：紅色套裝無腦穿氣場大開、細節點綴高招又高級

▲小蛇白T搭配紅色針織外套、亮片裝飾寬版牛仔褲穿出層次感，還有些許俏皮感。（圖／Weekend Max Mara提供）

新年開運紅色穿搭技巧：紅白條紋上衣Ｘ牛仔褲Ｘ粉色外套

或是iBlues這套結合舒適與日常時尚的風格，以紅白柔軟條紋針織上衣，搭配修飾身形的寬褲牛仔褲，打造清新優雅氛圍。天氣變冷也可以再加入粉色毛呢外套，不只層次更豐富，柔和中性色調，展現活力與典雅的完美平衡，無論是節慶穿搭還是日常造型都很可以。

走春時髦人人誇！新年紅色穿搭技巧：紅色套裝無腦穿氣場大開、細節點綴高招又高級

▲紅白柔軟條紋針織上衣搭配修飾身形的寬褲牛仔褲，打造清新優雅氛圍。（圖／iBlues 提供）

新年開運紅色穿搭技巧：紅色Ｘ白色單品

不用整身紅通通，也可以穿出好運氣，重點是優雅又能注入節慶氣息，就用MAX&Co.的紅色Ｘ白色單品來完成，實在太高招又高級，白色毛衣＋紅色短裙＋紅色圍巾，看起來有型又時髦，或是花卉印花毛衣＋白色長褲＋紅色休閒鞋，舒適又俐落的風格。靠紅色單品來畫龍點睛，無論是優雅氣質的派對造型，或是自在灑脫的休閒款，在細節中展現時尚與節慶的完美融合。

走春時髦人人誇！新年紅色穿搭技巧：紅色套裝無腦穿氣場大開、細節點綴高招又高級

▲白色毛衣＋紅色短裙＋紅色圍巾，看起來有型又時髦。（圖／MAX&Co.提供）

新年開運紅色穿搭技巧：紅色條紋上衣Ｘ米色長褲／駝色外套

開運穿搭除了運用紅白搭配很高級之外，紅色與米色／駝色也是好選擇，釋放一種溫潤柔美的氣質。MARELLA紅色條紋毛衣點綴訂製金色鈕扣，奢華又精緻，加入高雅的米色長褲，整體風格就是優雅魅力。再搭配經典駝色翻領外套，以俐落剪裁與雙層面料打造，更多了一份帥氣，輕鬆打造都會女性的多種面貌。

走春時髦人人誇！新年紅色穿搭技巧：紅色套裝無腦穿氣場大開、細節點綴高招又高級

▲紅色與米色／駝色也是搭配好選擇。（圖／MARELLA 提供）

新年開運紅色穿搭技巧：紅色套裝無腦穿

如果穿搭沒靈感，或是極度懶人STYLE，直接把紅色套裝拿來無腦穿準沒錯，不僅呼應節日氛圍，還能氣場大開。 選擇self-portrait的毛呢／針織材質套裝，柔軟彈性的單品，更加襯托女性溫柔的一面，修身剪裁與細節，套上就能讓整體流露出精緻與格調。

走春時髦人人誇！新年紅色穿搭技巧：紅色套裝無腦穿氣場大開、細節點綴高招又高級

▲紅色套裝不僅呼應節日氛圍，還能氣場大開。（圖／self-portrait提供）

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關鍵字：

周刊王, 走春, 新年, 紅色穿搭

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