行走的開運神器「精品紅色包包」必須來一顆　DIOR愛心包價格好親切

▲應景又開運的精品紅色包包。（圖／DIOR、CHANEL、DIOR、Miu Miu提供）

圖文／CTWANT

迎新年就是要喜氣洋洋，應景又開運的紅色包款必須來一顆，即使穿得很簡單休閒，也能搖身一變成為行走的開運神器、美麗”嬌”點，連打牌都狂贏！這次就來分享各大精品的紅色包款，領年終入手很可以。

Dior amour Dior Caro Heart

想要嘗試紅色包款，又覺得有點害羞的你，那就從小包包開始入手。這款Dior愛心鏈袋手拿包，小小一顆搭配愛心形狀真的超討喜，Cannage籐格紋縫線質感滿分，還兼具時尚與實用性，可肩背、斜背或放入皮包內。價格也非常可愛，三萬多就買到，拿來當情人節禮物也沒問題。

▲Dioramour Dior Caro Heart 附鏈帶手拿包／36,000元。（圖／品牌提供）

Miu Miu Wander

說到Miu Miu經典包，當然不能少了Wander手袋，時髦的半月包型，搭配Matelassé納帕皮革打造，精湛工藝塑造的細膩立體效果為一大特色，再加上應景的紅色系，過年走春怎麼能少了這一咖！

▲Miu Miu Wander Matelassé 納帕皮革半月包／89,000元。（圖／品牌提供）

CELINE Teen Triomphe

最受亞洲女生歡迎的Teen Triomphe凱旋包，絕對是CELINE入門首選。以凱旋門雙C徽誌搭配簡約皮革設計，完美尺寸18.5 x 14 x 6cm，容量意外能裝，經典百搭又背不膩，新年就選紅色系，質感品味雙滿分。

▲CELINE Teen Triomphe 亮面小牛皮手袋／125,000元。（圖／品牌提供）

FENDI Peekaboo Soft

新款的FENDI Peekaboo Soft，包如其名比起Peekaboo更加柔軟，增添包款的微笑感，採用麂皮內襯的內層，兩個內部隔層和一個有金色FENDI標誌印花的皮革內部口袋，收納性滿分。可肩背或手提、搭配討喜質感的暗紅色調，可以說是一咖在手時髦擁有。

▲FENDI Peekaboo Soft紅色皮革包款（中款）／180,000元。（圖／品牌提供）

CHANEL 流浪包

小香包一年比一年貴，喜歡就要先買先享受。這顆酒紅色的流浪包款，適合喜歡低調的你，經典菱格紋設計搭配皮穿鏈，以及金色大C LOGO，加上適中的容量，難怪一包難求，有看到直接下手無懸念。

▲CHANEL 酒紅小羊皮流浪包／ 191,600元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 婆婆還丈夫從小到大紅包錢 媳婦入帳120萬讚：好過年了

▸ 跨年一口氣休9天！工作不管公司大混亂 女同事回來上班「報應來了」

▸ 原始連結