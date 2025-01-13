LE CREUSET年度特賣3折起　鑄鐵鍋現省1.2萬不到7千帶回家

▲LE CREUSET年度特賣3折起。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國鍋具品牌LE CREUSET「除舊佈新禮物季」年度特賣會來了，從1／14至1／20期間在台北SOGO忠孝館12樓舉行，限時7天提供最低3折起的優惠，部分商品折扣高達近7成，原價1.8萬元的典藏圓鐵鍋，特價6,280元，直接現省近1.2萬元，過年想為家中添鍋的民眾不妨把握機會。

本次特賣會匯集經典鑄鐵鍋款與多彩瓷器等多樣化商品，讓消費者可依需求挑選。熱銷的經典鑄鐵鍋包括適合燉煮的圓鍋、中式爆炒的媽咪鍋，以及適合無水料理的淺底鍋。瓷器方面，繽紛色彩的早餐碗組、沙拉碗組等也吸引目光，提供美觀實用兼具的選擇。

部分明星商品更推出「每日一物」限量特價，例如1／14推出的典藏圓鐵鍋（26cm）綠竹青款，原價18,000元，特價6,280元；以及里維埃拉系列英式馬克杯組（4入），原價4,680元，特價1,580元，商品均為限量供應，建議有興趣的消費者提早到場選購。

特賣會還加碼推出滿額折扣和贈品活動，單筆消費滿1萬元可現折500元，滿5萬元則最高現折5,000元。同時，單筆滿6,000元即可獲贈中式飯碗。品牌在1／18特別安排廚藝教室，教消費者如何在家製作米其林等級的年菜，為新春餐桌直接升級。

LE CREUSET特賣會將於台北SOGO忠孝館12樓舉行，開放時間為1／14下午1點至晚上9點半，隨後幾天則從上午11點開始營業，1／17至1／18期間，營業延長至晚上10點。消費者可藉此機會選購實用與美觀兼具的高端餐廚用品，為新年添購實用好物。





年節將近，看準年前一波家電換購潮即將來臨，大同3C自即日起於全台各地陸續舉辦家電特賣會，首度以廠拍方式進行，較以往場地更大、現場展示家電商品數更多，更能滿足消費者想一站式買好買滿的逛購需求，特賣會場次查詢。



其特賣焦點商品包括大同55型4K OLED聯網顯示器，現場標價再省10,000元，三萬有找直接帶回家；夏普60型AQUOS 4K Google TV液晶電視，只要1.9萬元；大同17公斤DD變頻洗衣機，現場限量下殺78折，特價16,900元。各單品提供依地點調整，需以現場提供為準。

