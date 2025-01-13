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草莓季甜點來了！85度C加料膠原蛋白　DONKI日本直送熊本草莓

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▲草莓季相關甜點。（圖／各品牌提供）

▲85度C推出應景草莓季相關甜點。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

受到不少民眾青睞的草莓季節來臨，85度C與DON DON DONKI均推出草莓季限定商品，除了運用新鮮草莓入菜，也結合當令食材與創新元素，為消費者帶來多樣化選擇。85度C主打添加日本進口膠原蛋白的草莓甜點系列，而DONKI則網羅日本直送的熊本草莓及草莓風味零食，並同步推出春節限定優惠活動。

▲草莓季相關甜點。（圖／各品牌提供）

85度C今年首度在草莓季蛋糕中添加日本PO/OG膠原蛋白，共推出六款不同風味的甜點。其中最受矚目的「草莓花園」，以雪白鮮奶油搭配大紅草莓，內餡使用法國保虹草莓果泥製成的卡士達醬，並加入特製草莓膠原蛋白凍，6吋售價630元。另一款「粉漾莓果」則結合草莓、黑醋栗果泥與白巧克力慕斯，提供6吋520元與8吋770元兩種規格。

針對單人食用需求，85度C也推出68元的個人甜點，包括「草莓香草布蕾」與「粉紅莓莓」切片蛋糕。前者以動物性鮮奶油製成法式香草布蕾，搭配草莓與焦糖漿；後者則以三種莓果果泥調製慕斯，搭配特製膠原蛋白凍與卡士達醬。

▲草莓季相關甜點。（圖／各品牌提供）

BAC針對草莓季也推季節蛋糕，70%及100%的苦甜巧克力，融合新鮮草莓、覆盆莓、巧克力湯種戚風蛋糕的「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」，販售至3月底，6吋售價990元，另有8至14吋規格可訂購，售價店洽。

▲草莓季相關甜點。（圖／各品牌提供）

DON DON DONKI則引進日本熊本縣的熊紅草莓，並推出一系列日本直送的草莓甜點。其中包括使用日本國產茶葉與北海道奶粉製成的日東紅茶皇家奶茶草莓風味，以及採用福岡縣產甘王草莓的伊藤先生夾心餅乾。

業者也推出多項周年慶特價商品，如即食帝王蟹味棒2件79元、Glico乳酸夾心餅乾系列買一送一等優惠。

關鍵字：

草莓, 甜點, 85度C, DONDONDONKI, 季節, BAC

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