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外帶年菜懶人包！6大鍋物名店酸菜白肉鍋、羊肉爐　輕鬆準備澎湃年夜飯

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春節是全家人團聚圍爐的溫馨時刻，而台灣人最愛的火鍋，不僅烹調簡單，更能滿足一家大小不同的味蕾，這次鏡食旅嚴選六大鍋物，讓你輕鬆就能準備好一桌澎湃年夜飯。

▲春節是全家人團聚圍爐的溫馨時刻，而台灣人最愛的火鍋，不僅烹調簡單，更能滿足一家大小不同的味蕾，這次鏡食旅嚴選六大鍋物，讓你輕鬆就能準備好一桌澎湃年夜飯。

圖文／鏡週刊

農曆春節是全家人圍爐聚餐的溫馨時刻，而台灣人最愛的火鍋，不僅烹調簡單，更能滿足一家大小不同的味蕾，比如東北之家酸菜白肉鍋的溫潤回甘、魚擺擺魚火鍋的川味麻辣香氣、阿忠羊肉店溫體羊肉的爽口清甜、阿蘭姐薑母鴨的溫暖驅寒、火鍋106粵式豬肚煲鍋的濃郁胡椒香氣，以及林聰明沙鍋魚頭的經典沙茶風味，不僅讓年節餐桌充滿儀式感，也成為凝聚家人情感的最佳媒介。

一、「東北之家酸菜白肉鍋」為酸菜建立DNA　

總店位於桃園龜山的「東北之家酸菜白肉鍋」，最特別之處莫過於酸香爽口的酸菜湯底與獨門韭菜花醬。老闆侯聯松不僅在彰化二水契作高麗菜，更與銘傳大學生物科技學系合作，對酸菜進行菌種定序。這項舉措，如同為酸菜湯建立一份獨一無二的DNA，讓每年的酸菜都能保持一致風味。

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲東北之家的酸菜湯底喝來酸香爽口，加入白菜與菇類等菜品更顯美味。（1,198元／組、約4～6人份）

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲「東北之家酸菜白肉鍋」的外帶火鍋組含「脆皮豬五花」。（1,198元／組、約4～6人份）

酸菜白肉鍋的另一靈魂韭花「沾醬」，也是侯聯松歷經全台尋訪後，終於在彰化產銷班找到高度三十公分內的韭菜花；趁此時最為清脆且濃香的時節，搭配蘋果、薑等食材一起發酵後，成為各種肉品與餃類的百搭醬料。至於白肉則有油花迷人的「脆皮豬五花」，選用在台灣養殖的加拿大關東豬，肉片寬薄恰到好處，吃起來超涮口，讓人吃不停。

東北之家酸菜白肉鍋（林口總店）

  • 地址：桃園市龜山區興華二街15號
  • 電話：03-327-2585
  • 營業時間：11：30～14：30、17：30～21：30、週三午餐時段公休。
  • 刷卡：不可。不收服務費。
  • 備註：營業期間皆可預訂與自取。

二、「魚擺擺魚火鍋」年菜大推酸菜魚和牛肉鍋　

身為重慶火鍋愛好者，「魚擺擺魚火鍋」絕對是台北必訪名店。老闆David為了重現道地四川風味，從重慶學回獨門炒製牛油底料的功夫，搭配花椒、辣椒，香氣濃郁；更特別的是，湯底加入能降火的「老鷹茶」，讓重口味鍋物吃起來更順口。

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲重慶麻辣鍋外帶組包含煮好的底料，還能吃到花枝丸、芋頭丸、紅薯寬粉、鴨血、腐竹、黃豆芽、串串拼盤及紅糖冰粉四杯。（重慶火鍋組3,000元／小份，約4人份）

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲「魚擺擺魚火鍋」習自四川樂山的「鮮燒牛肉鍋」，能一口氣吃到牛肉片、牛筋、牛肚、牛胸的口感，底層放滿馬鈴薯和白蘿蔔。（2,680元／大份、約8人份）

近期推出的新菜「鮮燒牛肉鍋」，源於老闆夫婦在四川樂山考察時品嘗到的美食，吃的是辣椒的香麻與牛肉膠質，鍋底鋪滿牛尾、牛筋、牛肚、牛胸，搭配黃豆芽、馬鈴薯，口感豐富；老闆娘Lulu最喜歡牛小排與吸滿湯汁的白蘿蔔，整鍋堪稱是五星級牛肉麻辣燙。「金湯酸菜魚」同樣令人印象深刻，放入自家醃漬的酸菜搭配鮮嫩黑魚斑魚，酸香微辣又開胃，而且起鍋前會用熱油爆香乾辣椒，逼出麻香。

魚擺擺魚火鍋

  • 地址：台北市中山區長安東路一段87號
  • 電話：02-2567-3131
  • 營業時間：12：00～14：00、17：30～22：00，週一公休。
  • 刷卡：可。收1成服務費。
  • 備註：年菜開放預訂至1月24日，自取至1月28日14：00。

三、「阿忠羊肉店」主打溫體羊肉爐與熱炒　

位於桃園的「阿忠羊肉店」不僅被譽為當地三大溫體羊肉爐，更吸引台北、新竹的饕客專程拜訪。老闆阿忠原先是修車師傅，後來決定創業開餐廳，從讀本草綱目開始鑽研藥材；他家的湯底以羊骨熬製至乳白色後，加入多種藥材，上桌時呈現金黃色澤，猶如清燉風味的藥膳湯頭，喝來清甜回甘，完全沒羊騷味。

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▲阿忠的「年菜組合餐」能吃到多款蔬菜與羊肉丸。（1,888元／份、約3～5人份）

去年回家幫忙父親的二代阿愷分享，店內挑選食材非常嚴格，由於能善用羊的每個部位，因此他們買來整頭溫體羊再分切。招牌菜「頂級嫩羊肉」位於里肌與腰內部分，數量少、肉質嫩，很容易賣完；「白切三層肉」則採用西式烹調手法，讓肉質保持多汁口感。

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲「年菜組合餐」包含肉質甘甜的「嫩羊肉」（前）、帶有骨香的「肋排肉」（後）等。（2,888元／份、約6～8人份）

除了火鍋，阿愷也特別赴台中熱炒名店One將拜師學習，希望讓阿忠成為一間火鍋與熱炒都能讓客人得到雙重滿足的地方，他還融入自己在西餐所學，自創許多獨門醬料與料理，包括「麻辣羊肚」、「蔥爆羊舌」、「辣豆瓣炒羊雜」等，都是阿忠獨樹一格的菜餚。

阿忠羊肉店

  • 地址：桃園市桃園區大原路133號
  • 電話：03-366-5679
  • 營業時間：12：00～22：00，週一公休。
  • 刷卡：不可。不收服務費。
  • 備註：年菜開放預訂至1月15日，自取為1月25至28日，數量有限，售完為止。

四、「阿蘭姐薑母鴨」外帶甘甜溫潤湯頭

冬日裡，一鍋熱呼呼的薑母鴨，是許多人必吃的暖心鍋物。位在新店中正路上的「阿蘭姐薑母鴨」，是當地人心中無可取代的薑母鴨首選，也是外地饕客慕名而來的口袋名單。阿蘭姐的湯頭選用老薑與中藥材，經慢火炒製，再煨煮一小時，將薑的辛辣與中藥材香氣完全融合，是受歡迎的祕訣。

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲「阿蘭姐薑母鴨」的湯底加入甘蔗一起熬煮，以清甜回甘著稱。（400元／份）

接著加入以甘蔗熬煮出的鮮甜湯汁，倒進紅標米酒和黑麻油，最後放入肉質軟嫩的紅面鴨肉，慢火熬煮至湯頭濃郁、鴨肉入味。這鍋薑母鴨的湯頭喝起來溫潤順口，完全沒有嗆辣感，放入高麗菜、金針菇、鴨腸、鴨血糕與鴨血吸附湯汁再享用，更是幸福感爆炸。

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲鴨腸（前，120元／份）、鴨血糕（中，50元／份）、鴨血（後，50元／份）也是受歡迎的火鍋配料。

阿蘭姐的丸餃也不容錯過，自製的「鴨肉小丸子」居然加入些許鵝肉，口感Q彈；以大甲芋頭製作的「芋頭鮮肉丸」融合芋頭蓬鬆香氣與豬肉的多汁，深受老顧客喜愛；「牛肉丸」則帶有濃郁牛油脂香，每口都充滿驚喜。

阿蘭姐薑母鴨

  • 地址：新北市新店區中正路414號
  • 電話：02-2218-6555
  • 營業時間：16：00～凌晨02：00
  • 刷卡：不可。不收服務費。
  • 備註：年菜開放預訂至1月27日，自取至1月27日。

五、「林聰明沙鍋魚頭」網購推新品龍蝦鍋

嘉義老店「林聰明沙鍋魚頭」一直是許多人心心念念的古早味。今年他們推出年菜新品「龍蝦鍋」，將經典沙鍋菜與奢華龍蝦完美結合，龍蝦肉在濃郁湯頭中釋放出獨特鮮味，令整道菜層次更豐富。

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲林聰明的「沙鍋魚頭魚肉組合」，包含沙鍋菜、大鰱魚頭半面、鰱魚肉1塊。（670元／組、約2～3人份）

強調傳統口味的林聰明沙鍋菜，十分重視湯頭製作，每天熬煮超過十小時的豚骨高湯，加入豆腐、豆皮、大白菜、扁魚、木耳、蝦米、蒜頭、辣椒、蔥、豬肉等好料及特製沙茶醬，濃郁如豆漿的湯頭香氣濃厚微辣，與魚頭、魚肉等海鮮食材十分速配。

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▲在美食展熱銷完售的「龍蝦鍋」，這次透過超商通路預訂，可一口氣品嘗海陸雙重滋味。（1,199元 ／ 組、約3～4人份）

外帶「沙鍋魚頭魚肉組合」時，別忘了加點配料，像是「聰明愛台丸」加入招牌聰明醬，包進日本進口生食級大干貝，口感鮮脆彈牙；「聰明魚薯條」則選用新鮮鱈魚製作，外酥內嫩，很適合與沙鍋菜一起燉煮。

林聰明沙鍋魚頭（總店）

  • 地址：嘉義市東區中正路361號
  • 電話：080-052-0166
  • 營業時間：12：00～21：00，週二公休。
  • 刷卡：不可。不收服務費。
  • 備註：「龍蝦鍋」可透過https://reurl.cc/ZZldVg預訂；其他品項可前往門市外帶。

六、「火鍋106粵式豬肚煲鍋」主打超濃郁胡椒湯底　

擁有四間分店的「火鍋106粵式豬肚煲鍋」，是台北街頭少見的豬肚雞湯火鍋店，湯底辛香料精選多種胡椒，以獨家配方研磨而成，喝下第一口，胡椒香氣瞬間在口中炸開，接著是令人微微嗆辣的口感，這種刺激喉嚨的感覺，正是許多老饕迷戀的滋味。

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲「火鍋106粵式豬肚煲鍋」的「胡椒豬肚雞湯」，鍋底以濃郁的胡椒香氣與辣感深受顧客喜愛。（豪華年菜3,880元／份）

今年年菜推出兩種套餐組合，無論在肉品或海鮮選擇上都更為豐富。以豪華版為例，提供Prime牛小排、伊比利豬和羊肩肉三種頂級肉品；海鮮則有小卷、鱸魚、草蝦、干貝和鮑魚，品項十分澎湃。除了主食，招牌手工蛋餃和千張紙也是必嘗配料，前者每日現煎，外皮厚實、內餡飽滿；後者口感滑嫩，不少客人會包入喜歡的食材一起涮，增添用餐樂趣。

外帶年菜懶人包！6大鍋物名店從酸菜白肉鍋、溫體羊肉爐、薑母鴨到麻辣鍋　讓你輕鬆準備一桌澎湃年夜飯

▲今年的外帶年菜組合，在肉品與海鮮的挑選皆比往年升級。

年菜外帶套餐皆含兩包原湯，在家就能輕鬆煮出風味正宗的豬肚雞湯火鍋。店家也貼心提醒，將原湯與豬肚、雞腿一起煮滾十五分鐘後，建議先品嘗原湯，再依序加入肉品、海鮮和餃類，最後放入蔬菜，才能保持原湯風味。

火鍋106粵式豬肚煲鍋（總店）

  • 地址：台北市中山區長春路218號
  • 電話：02-2507-1135
  • 營業時間：11：30～23：00
  • 刷卡：可。收1成服務費。
  • 備註：年菜開放預訂至1月21日，自取至1月25日。

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關鍵字：

鏡週刊, 年菜, 外帶年菜, 火鍋, 羊肉爐, 麻辣鍋, 沙鍋魚頭, 過年, 圍爐

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