蘭蔻超狂限定福袋「買千拿萬」、嬌蘭蛇年限定紅色新裝帶來好運

記者曾怡嘉／綜合報導

金蛇年即將到來，許多美妝品牌都推出喜氣洋洋的限定商品，像是蘭蔻推出超狂福袋，只需千元就可以帶走萬元好禮，趕快來拚手氣，而嬌蘭和雪花秀皆以蛇為靈感，打造明星商品限定新裝，為新年妝點黃金瑞光，紅運蛻變。

▲全台專櫃限量1000份售完為止。

春節前來拚拚手氣吧！蘭蔻在1／24－1／26首度限量推出「蘭蔻最狂寵粉福袋」，只需千元就可把萬元豪禮帶走，福袋隨機提供三款，每袋皆含超級極光水150ml正貨一瓶，袋中隨機附贈商品包括明星產品經典小黑瓶、玫瑰霜、經典零粉感底妝等等，全台專櫃限量1000份，每人限購一份，售完為止。

▲嬌蘭將明星商品換上紅色限定新裝。

為了歡慶新年，嬌蘭捎來全新系列創作，以蛇類的非凡再生能力、魅惑人心的意象為靈感來源，並以豔麗而神秘的紅色為主題，推出全新紅寶之吻高訂唇膏—蛇舞金春限定版，以及結合兩種紅色的全新色調N°669金運紅，搭配致敬閃耀蛇鱗的紅金色織物外殼，展現獨一無二的奢華風格，此外，經典24K純金絲光氣墊粉餅也換上限定新裝，以紅色外衣搭配金色繡線，在華貴的紅與金簇擁下綻放無瑕光采。

▲雪花秀蛇年限定版潤燥養膚精華相當精緻。

雪花秀以奢華金色蛇鱗圖案為設計靈感，巧妙展現蛇蛻皮更新的優雅意象，為品牌經典之作—潤燥養膚精華打造「蛇年限定版」包裝，詮釋蛻變後的優雅與自信。潤燥養膚精華如同早晨的第一杯水，喚醒肌膚，做為每日早晚洗臉後的保養第一步，能夠有效打開肌膚吸收通道，讓後續保養品的效果加乘。