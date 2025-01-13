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天冷進補不發胖！營養師：掌握211比例原則　羊肉爐也能放心吃

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▲▼天冷進補不發胖！營養師：掌握211比例原則 。（圖／Unsplash）

▲營養師建議喝湯前先撇去浮油。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天冷和三五好友相約吃個羊肉爐是一大享受，但若是在進行減重，要怎麼吃最健康呢？營養師余朱青在臉書教大家依據「2：1：1」黃金比例原則來搭配，簡單來說就是2份蔬菜、1份蛋白質和1份澱粉，掌握飲食技巧，冬季進補就能吃得健康又均衡。

#掌握 2:1:1 健康黃金比例

營養師余朱青分享，吃羊肉爐可以依照2:1:1 比例原則來搭配。

2份蔬菜：如高麗菜、菠菜、菇類、白蘿蔔，不僅熱量低，還能增加膳食纖維、維生素和礦物質，幫助消化，避免燥熱上火。

1份蛋白質：以羊肉為主，選擇瘦肉部位（如羊腿肉），少吃油花較多的部位，也可以搭配豆腐或蛋，增加植物性蛋白質的多樣性。

1份澱粉：搭配少量白飯、糙米飯或地瓜等澱粉類，讓這一餐更完整均衡，避免全吃肉類導致飲食不均。

#湯頭選擇要清淡

市售羊肉爐湯底可能含過多鹽分和油脂。建議喝湯前撇去浮油，或者自製低鈉清燉湯底，減少熱量和鈉的攝取負擔。

#適量進食，避免過量

羊肉爐的滋味容易讓人一口接一口，但熱量也會隨之增加。適量享用，不要吃過頭讓腸胃負擔過重！

#減少高鈉調味料

少用沙茶醬或高鈉醬料，改用蒜泥、辣椒、香菜或少量醬油調味，既保留風味又健康。

關鍵字：

羊肉爐, 減重, 健康飲食, 2:1:1, 冬季進補

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