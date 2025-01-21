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女星們的美腿神器！多賢同款亞洲女生最適合　佐佐木希雪靴穿搭好顯瘦

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女星們的美腿神器！皺褶長靴超修飾、雪靴這樣穿好顯瘦…亞洲女生最適合這款

▲靴子是冬天必備的美腿神器。（圖／佐佐木希IG、多賢IG、侯佩岑IG）

圖文／CTWANT

說到冬天必備的鞋款，「靴子」絕對是必備的剛需單品！無論是長靴、短靴、過膝靴、雪靴等，透過不同的穿搭展現多變風格，最重要的是選對款式還能修飾腿型，可以保暖禦寒還兼具時尚修飾，穩妥妥的美腿神器，怎能不穿它。

女星靴子穿搭：TWICE多賢Ｘ短靴

TWICE多賢以Michael Kors Colby短靴露出一雙令人驚豔的修長美腿，想要穿出逆天長腿絕對必備！Colby短靴的靴筒高度巧妙遮蔽女生最在意的小腿肚，加上三公分高的鞋跟，有助於拉長修飾腿部線條與比例，特別適合亞洲女性，靴筒處以同系列包款的釦環設計作為吸睛亮點，難怪剛推出就直接成為話題熱賣款。

女星們的美腿神器！皺褶長靴超修飾、雪靴這樣穿好顯瘦…亞洲女生最適合這款

▲TWICE多賢以Michael Kors Colby短靴露出一雙令人驚豔的修長美腿。（圖／多賢IG）

女星靴子穿搭：小S徐熙娣Ｘ及膝長靴

小S徐熙娣以兩套裙裝來搭配Michael Kors Luna及膝長靴妝點造型，毛衣＋短裙甜美俏麗、或是黑色雪紡長洋裝帥氣摩登，通通非常百搭，其皺褶靴身不只帶來前衛風格，更巧妙修飾腿型，讓雙腿顯得筆直修長，打造時尚風格。

女星們的美腿神器！皺褶長靴超修飾、雪靴這樣穿好顯瘦…亞洲女生最適合這款

▲小S徐熙娣以兩套裙裝來搭配Michael Kors Luna及膝長靴。（圖／品牌提供）

女星靴子穿搭：侯佩岑Ｘ過膝長靴

過膝長靴穿上真的時髦又帥氣，像侯佩岑穿上長版西裝＋短裙，搭配貼合腿部的過膝長靴，整體看起來俐落時髦又大氣，還能將沒自信的腿部線條、小腿肌、粗腳踝等地方，利用靴子通通遮光光！想打造長腿、顯瘦效果，絕對要入手一雙過膝靴，而且意外好搭配，搭配One Piece、緊身丹寧、短裙都很好看。

女星們的美腿神器！皺褶長靴超修飾、雪靴這樣穿好顯瘦…亞洲女生最適合這款

▲侯佩岑過膝長靴穿搭時髦又帥氣。（圖／侯佩岑IG）

女星靴子穿搭：佐佐木希Ｘ雪靴

冷冷的天當然要來一雙可愛又保暖的雪靴，日本女星佐佐木希這雙擁有帥氣外型與軟萌毛絨材質，一穿上絕佳禦寒效果，還很減齡俏皮。如果擔心雪靴穿起來不夠顯瘦，那就像佐佐木希一樣透過同色系的搭配，創造出視覺修長的比例效果，還能營造出可鹽可甜的風格！

女星們的美腿神器！皺褶長靴超修飾、雪靴這樣穿好顯瘦…亞洲女生最適合這款

▲佐佐木希雪靴穿搭減齡又俏皮。（圖／佐佐木希IG）

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關鍵字：

周刊王, 長靴, 穿搭, 雪靴

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