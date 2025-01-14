fb ig video ETtoday search mobile

年前頂級護膚特搜！不需恢復期就能擁有飽滿緊緻臉

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過年時節即將到來，為肌膚做一場奢華有感的養護體驗，不僅可以迅速讓肌膚澎彈飽滿，更可以提升日常保養質感，迅速為肌膚打造極上狀態，以下就分享多個傳說級的護膚盛宴，輕鬆掌握逆齡好膚質。

＃資生堂 國際櫃極上御藏呵護會

資生堂,國際櫃,莉薇特麗,保養,護膚。（圖／品牌提供）

日本資生堂旗下最頂級的極上御藏系列在最近全台巡迴打造奢華呵護會，延續此系列結合茶道、香道、花道的藝術概念，打造日本皇室識香織藝鑑賞，攜手三宅一生香氛透過玫瑰、櫻花、梅花的香氣，幫助人們在護膚療程的體驗過程中，可以透過嗅覺放輕鬆。

資生堂,國際櫃,莉薇特麗,保養,護膚。（圖／品牌提供）

極上御藏系列向來給人有感、奢華的五感體驗，在去年全面升級的配方，不僅延續珍稀「延命草」的高濃度配方，更從京都找尋兒茶素最高的玉露，添加進保養系列之中，帶給肌膚更加完整的抗老化能量，而晚霜更是貴婦們用過都愛不釋手的好物，撫平細紋、滋潤膚況有感。

資生堂,國際櫃,莉薇特麗,保養,護膚。（圖／品牌提供）

＃莉薇特麗 隱藏版邀請制護膚會

資生堂,國際櫃,莉薇特麗,保養,護膚。（圖／品牌提供）

專注在醫美級抗老的莉薇特麗領先業界40多年，使用維他命A成分注入保養之中，帶給肌膚更深層的抗老能量，運用獨家按摩手技，幫助肌膚可以完全放鬆，使用醫美級電波醒膚儀幫助肌膚更全面的吸收營養，最後透過能量水晶幫助肌膚微循環與放鬆。

資生堂,國際櫃,莉薇特麗,保養,護膚。（圖／品牌提供）

這次護膚療程將使用經典的四部曲單品，從多胺超微無痕精萃先提供肌膚最高效的能量，再使用多胺無痕保濕露注入滿滿水分，達到滋潤養護效果，多胺無痕彈力乳輕盈質地加強油水平衡，最後逆時煥生油精萃全方位滋養潤澤，迅速提亮出細緻膚況。

資生堂,國際櫃,莉薇特麗,保養,護膚。（圖／品牌提供）

關鍵字：

資生堂, 國際櫃, 莉薇特麗, 保養, 護膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

星巴克今明「大杯以上買一送一」　揪咖同享周間小確幸

星巴克今明「大杯以上買一送一」　揪咖同享周間小確幸

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開　讓你快速入睡

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開　讓你快速入睡

對朋友大方三大星座！TOP 1認為錢不能傷感情　愛付錢不想朋友尷尬 肖戰換兩套Gucci訂製亮片西裝一黑一紅超吸睛！王鶴棣把情書穿上身比帥 湯唯《微博之夜》畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠5招　早上喝溫鹽水 王一博全新帥照曝光！踩Jimmy Choo「鑽石鞋」長腿比例藏不住 韓劇《元敬》宮鬥＋19禁大尺度收視飆高　車珠英火辣身材靠超嚴格飲控 超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」 《九重紫》孟子義「孟式保養法」公開！每天喝排毒蔬果汁　素顏又亮又白

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面