年前頂級護膚特搜！不需恢復期就能擁有飽滿緊緻臉

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過年時節即將到來，為肌膚做一場奢華有感的養護體驗，不僅可以迅速讓肌膚澎彈飽滿，更可以提升日常保養質感，迅速為肌膚打造極上狀態，以下就分享多個傳說級的護膚盛宴，輕鬆掌握逆齡好膚質。

＃資生堂 國際櫃極上御藏呵護會

日本資生堂旗下最頂級的極上御藏系列在最近全台巡迴打造奢華呵護會，延續此系列結合茶道、香道、花道的藝術概念，打造日本皇室識香織藝鑑賞，攜手三宅一生香氛透過玫瑰、櫻花、梅花的香氣，幫助人們在護膚療程的體驗過程中，可以透過嗅覺放輕鬆。

極上御藏系列向來給人有感、奢華的五感體驗，在去年全面升級的配方，不僅延續珍稀「延命草」的高濃度配方，更從京都找尋兒茶素最高的玉露，添加進保養系列之中，帶給肌膚更加完整的抗老化能量，而晚霜更是貴婦們用過都愛不釋手的好物，撫平細紋、滋潤膚況有感。

＃莉薇特麗 隱藏版邀請制護膚會

專注在醫美級抗老的莉薇特麗領先業界40多年，使用維他命A成分注入保養之中，帶給肌膚更深層的抗老能量，運用獨家按摩手技，幫助肌膚可以完全放鬆，使用醫美級電波醒膚儀幫助肌膚更全面的吸收營養，最後透過能量水晶幫助肌膚微循環與放鬆。

這次護膚療程將使用經典的四部曲單品，從多胺超微無痕精萃先提供肌膚最高效的能量，再使用多胺無痕保濕露注入滿滿水分，達到滋潤養護效果，多胺無痕彈力乳輕盈質地加強油水平衡，最後逆時煥生油精萃全方位滋養潤澤，迅速提亮出細緻膚況。