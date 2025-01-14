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過年伴手禮送精品禮盒就對！高級設計、親民價格超體面

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過年不少人都會有包紅包的需求，想要擁有絕美的精品限量紅包袋，同時又可以犒賞自己，可以說是一舉數得的好主意，最近就有不少頂奢品牌都推出超美的燙金紅包袋，快來收集。

＃DOLCE & GABBANA 淺藍女性淡香水蠟燭50ml緋紅禮盒，優惠價3400元

DOLCE & GABBANA,DIOR,契爾氏,保養,紅包。（圖／品牌提供

延續義大利的熱情，DOLCE & GABBANA在新春推出淺藍女性淡香水蠟燭50ml緋紅禮盒，裡面含有50ml香水、7g蠟燭還有4.5ml香水，超實用組合送禮很有面子，同時只要購買任一香水75ml以上或購買任一底妝，就可以擁有品牌紅包袋組。

＃迪奧 藍星唇膏珍藏組，5色、售價8000元

DOLCE & GABBANA,DIOR,契爾氏,保養,紅包。（圖／品牌提供

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在去年聖誕節攜手合作的義大利當代藝術家PIETRO RUFFO在今年也持續發揮靈感，將凡爾賽宮的華麗為迪奧設計出全新的春季圖騰，華麗燙金印上包裝盒、禮物袋，絕對是最值得收藏的好物，還推出絕美又應景的藍星唇膏珍藏組，一次經典五色全部擁有，當然最奢寵，另外，在專櫃或線上購買滿額，還可獲得2025新春珍藏限量版紅包袋（8入）。

＃契爾氏 冰河舒敏修護霜，50ML、售價1600元

DOLCE & GABBANA,DIOR,契爾氏,保養,紅包。（圖／品牌提供

秋冬季節粉絲最愛的契爾氏將旗下冰河舒敏修護霜換上可愛的蛇年包裝，非常潮酷的黑色基底搭配上繽紛色彩蛇鱗，展現出活力又可愛的細節，還沒用過的到櫃位上體驗此款明星級單品，就可以免費領富貴紅包兩只，快揪好友一起出發。

關鍵字：

DOLCE & GABBANA, DIOR, 契爾氏, 保養, 紅包

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