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3招打造辦公桌風水！迎接年後事業旺旺好人緣

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▲▼辦公室、辦公桌示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲年前找空檔整理一下辦公桌，順便設計些風水吧。（圖／pixabay、unsplash、IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

身為上班族的你，每天在辦公室待的時間可能比在家還要多，想要工作順心、升遷順利，除了自己的努力之外，辦公環境的風水布置也是一門學問。IKEA分享3個簡單辦公室風水布置技巧，在年前找時間準備起來，年後一開工好運馬上來。

▲辦公桌,職場,辦公室,同事,桌面。（圖／unsplash）

辦公桌收納有訣竅：左高右低更順心 
台灣人常說「左青龍，右白虎」，代表擺設順暢性的重要，這個風水概念其實也可以應用在辦公桌的收納整理上。建議將桌面左邊擺放較高的文件夾或收納盒，右邊則維持低矮整齊，不只符合風水，也讓拿取文件更順手，重點是乾淨整齊的桌面能讓心情更清爽，工作效率自然就提升。

▲IKEA。（圖／品牌提供）

▲KLÄMMEMACKA文件匣，售價499元。

靠得住的椅背助你好運UP 
一張好的辦公椅，可不只是讓你坐得舒服而已，風水上來說，堅固的椅背代表著「有靠山」，象徵事業有人提攜、工作有貴人相助。挑選辦公椅時，建議選擇高背設計，最好再搭配一個支撐性好的腰靠或頸靠，不只能照顧自己的健康，也能讓心情更安心，好好在職場上闖出一片天。

▲IKEA。（圖／品牌提供）

▲RAGGARV頸腰枕，售價299元。

粉色小物加持職場桃花 
想在職場上擁有好人緣，或是希望提升戀愛運勢，不妨在辦公區域中加入一些粉色系的小物，例如粉色的收納盒、溫暖的粉色小檯燈，甚至是粉色系的手機充電座都可以。這些充滿溫暖色調的小物，不只能為冰冷的辦公空間增添溫度，更能替你帶來好桃花、幫助旺人緣。

▲IKEA。（圖／品牌提供）

▲LUGNARE香氛杯狀蠟燭，售價69元。

關鍵字：

風水, 辦公室, IKEA, 工作, 好運, 辦公桌風水

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