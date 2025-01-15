大掃除3撇步功夫省一半　家事達人陳安祺：「順序是關鍵」

記者蔡惠如／綜合報導

過年大掃除對很多人來說都是一大挑戰，但其實只要掌握正確方法，打掃也能變得輕鬆有趣。根據研究，人生有將近七成的時間都在家裡度過，居家環境的整潔度，會直接影響到心情和生活品質。掃除用品驅塵氏請來家事達人陳安祺老師，分享3個實用的打掃撇步，讓你輕鬆打掃順便紓壓。

▲過年掃除，選對適合自己空間用的工具很重要。（圖／各業者提供）

小坪數住家清潔術：一物多用最實在

小空間最怕就是傢俱太多，容易卡灰塵還很難打掃，家事達人建議首先做個大掃除前的斷捨離，把不必要的物品收拾一下。清潔工具可挑選能「一物多用」的除塵紙拖把，不只能掃地，甚至能替高處除塵，搭配上不同的抹布，就能輕鬆打掃各種空間。



▲靜電除塵紙售價60元，1包25張。

毛孩家庭的清潔心法：善用工具組合技

家裡養寵物的朋友最困擾的就是毛髮問題了！到處飛的毛髮不只容易卡在地毯和傢俱縫隙中，還很難徹底清理。達人分享，建議先用吸塵器處理大面積的毛髮，接著再搭配黏毛器和拖把「組合技」來處理細節。特別提醒要常開窗通風，不只能減少異味，還能讓灰塵和毛髮比較不會到處亂飛。

大坪數住家打掃術：順序是關鍵

透天厝或是大坪數住家打掃時，最重要的就是掌握順序，達人建議採用「由上到下、由內到外」的原則，先從天花板開始清潔，再慢慢往下處理地板，這樣才不會弄髒已經打掃過的地方。工具的選擇上，可以準備大拖把處理大面積區域，三角形拖把處理角落，再搭配一支好擰乾的平板拖把處理細節，就能輕鬆搞定各種空間。

▲極淨拖淨汙分離平板拖把組 ，售價1,049元。

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選物平台citiesocial近期推出首個自有品牌「Goodies&co.」，首波推出三款居家清潔產品，主打使用運用廢棄的咖啡渣，經過萃取後，其精華富含豐富的咖啡多酚(綠原酸)，有良好的抗氧化效果，優質的活性成分可加強去除汙垢、汙漬，變成取代化學清潔的關鍵材料。

Goodies&co.居家產品包括「神奇萬用清潔劑」 、「 水垢清潔劑」 、 「地板清潔劑」，並表示獨特的木質調香味不僅有效去味，更能替代傳統的擴香瓶，讓家中充滿高級香氛店的氛圍，讓清潔變成一種生活享受，單罐售價499元，過年推出大掃除神器禮盒組，內含3罐清潔劑與海綿清潔刷、紅包組，售價1,188元。