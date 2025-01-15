保暖還能微性感！女星圍巾搭配技巧　秀智藍色系超顯白、太妍細圍巾正流行

▲女星們的圍巾搭配技巧。（圖／許路兒IG、秀智IG、Jessica IG）

圖文／CTWANT

又要降溫了，想要保暖當然不能少了圍巾，不僅讓脖子頭部暖呼呼，還可以增添穿搭層次感。想知道怎麼如何透過圍巾搭配讓穿搭更吸睛嗎？就來學習女星們的搭配技巧，展現時髦超簡單。

女星圍巾穿搭技巧：Jessica、李周妍搭配「黑色系」圍巾

黑色可以說是最百搭的顏色了，無論是有選擇困難症、還是穿搭小白，選黑色準沒錯。像韓國女星Jessica、李周妍不約而同穿上黑白色系搭配，再圍上一條小香黑色圍巾，看起來高級大氣又時髦。特別是如果選擇了顏色複雜的穿搭，那一定要用深色的單品讓整體更沉穩，一條黑色的圍巾，就是聰明不出錯的選擇！

▲Jessica黑白色系搭配再圍上一條小香黑色圍巾，看起來高級大氣又時髦。（圖／Jessica IG）

▲李周妍以休閒風格搭配小香圍巾。（圖／李周妍 IG）

女星圍巾穿搭技巧：林映唯、許路兒配戴「大地色系」圍巾

如果擔心黑色給人感覺太過沉悶，喜愛明亮色系、當個低調優雅的氣質女神，那大地色系一定要擁有！女星林映唯選擇沉穩含蓄的淺駝色圍巾，全身也以相近色調風格搭配，打造溫柔小姐姐氣質。而許路兒以米色為基底的格紋款式，搭配風衣，充滿濃厚英倫風的復古氣息，非常吸睛。

▲林映唯選擇淺駝色印花圍巾，全身也以相近色調風格搭配。（圖／林映唯 IG）

▲許路兒以米色格紋款式搭配風衣，充滿濃厚英倫風的復古氣息。（圖／許路兒 IG）

女星圍巾穿搭技巧：秀智搭配「藍色系」圍巾

喜歡亮色系、但又怕不好搭配？那亮眼藍色是不錯的選擇！鮮豔色中的百搭色，選擇合適的飽和度，顯白吸睛不在話下！尤其是穿搭太過沉悶時，搭配一條藍色圍巾，就可以輕鬆使整體搭配生動活潑起來。像韓國女星秀智穿上黑色大衣，搭配一條藍色圍巾，直接女神氣場全開。

▲秀智穿上黑色大衣搭配一條藍色圍巾，直接女神氣場全開。（圖／秀智 IG）

女星圍巾穿搭技巧：太妍善用「細圍巾」

近期在歐美和韓國十分流行的「細圍巾」，搭配性極強、展現微性感，建議不要錯過！細圍巾的輕盈版型設計可以融入各式服裝單品，韓女星太妍以熱情紅色上衣搭配活力的白色短蓬裙，再圍上黑白條紋細圍巾，呈現可愛又瀟灑隨興的感覺，還能襯托出美麗鎖骨線條，高級性感氛圍GET！

▲歐美和韓國十分流行的「細圍巾」，太妍選擇條紋細圍巾搭配，呈現可愛又瀟灑隨興的感覺。（圖／太妍 IG）

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