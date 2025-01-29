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韓國現在流行「水霧感底妝」！彩妝師親授改善鼻頭白芝麻　毛孔粗大要學

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水光肌不流行了？韓女改愛「水霧感底妝」！彩妝師親授鼻頭白芝麻用這兩技巧就解決，毛孔粗大者絕對要學

▲韓國現在最流行的是氧氣感水霧肌底妝。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

專業彩妝師Stanley分享韓國現在最流行的是氧氣感水霧肌底妝，不過這種水霧妝感最怕鼻頭毛孔變成一顆顆白芝麻，這篇就訪問Stanley老師私下也在使用的秘訣，只要記住這兩個超簡單方法就能擁有漂亮又完美的底妝囉！

彩妝師Stanley改善鼻頭白芝麻方法：乳液按摩後再濕敷化妝水

彩妝師Stanley分享他自己在使用的小秘訣，用乳液按摩完鼻頭後再濕敷化妝水，接著把多餘的保養品輕輕擦拭掉後就可以進行底妝步驟，這樣完全都不會卡粉，也能改善鼻頭白芝麻的困擾。

水光肌不流行了？韓女改愛「水霧感底妝」！彩妝師親授鼻頭白芝麻用這兩技巧就解決，毛孔粗大者絕對要學

▲（左）ALBION健康化妝水、（右）無印良品原色化妝棉。（圖／取自albion_jp IG 、無印良品官網）

彩妝師Stanley改善鼻頭白芝麻方法：氣墊粉撲由上往下帶

Stanley分享自己的化妝步驟非常「極簡」，如果室內拍攝工作就會在妝前保養完後直接幫Model拍上I’M MEME我愛神力氣墊粉餅（水霧），使用氣墊時在鼻頭位置的部分記得一定要「由上往下」的方向，想像就是將氣墊粉體滑進毛孔的感覺，這樣就可以有效修飾鼻頭白芝麻，老師也稱讚這款氣墊超級遮瑕非常好。

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▲霧感氣墊推薦：I’M MEME我愛神力氣墊粉餅（水霧）。（圖／廖怡婷攝）

開架氣墊霸主I’M MEME 2025年再度推出開架最強網紗氣墊，可愛粉嫩蜜桃色外表搭配專櫃級細緻網紗，超乎開架底妝的均勻細緻氧氣感水霧妝感，外乾爽柔霧、內水潤保濕，全膚質皆可舒適體驗服貼扒臉的水霧質地，一拍貼膚修飾肌理，宛如內建濾鏡瞬間換皮，感受媽生好皮高級妝感！

水光肌不流行了？韓女改愛「水霧感底妝」！彩妝師親授鼻頭白芝麻用這兩技巧就解決，毛孔粗大者絕對要學

▲I’M MEME我愛神力氣墊粉餅（水霧）SPF50+ PA++++15g／790元。（圖／品牌提供）

水光肌不流行了？韓女改愛「水霧感底妝」！彩妝師親授鼻頭白芝麻用這兩技巧就解決，毛孔粗大者絕對要學

▲I’M MEME我愛神力氣墊粉餅（水霧）上臉前後對比圖差超多。（圖／品牌提供）

霧感氣墊推薦：蘭芝 NEO型塑霧感氣墊EX

粉體中的超微米粉體能完美撫平肌膚細小毛孔，瑕疵瞬間隱形，持續拍上全臉散發無瑕奶霧光底妝，50小時持續輕透無瑕、抗汗持妝，特別適合亞洲肌膚及氣候。尤其特別設計出能安裝在粉撲底盤洞口上的NEO小橘點，可幫助將粉撲固定住解決經常遺失粉撲的煩惱。

水光肌不流行了？韓女改愛「水霧感底妝」！彩妝師親授鼻頭白芝麻用這兩技巧就解決，毛孔粗大者絕對要學

▲NEO型塑霧感氣墊EX 15g*2（一殼兩蕊）／1,500元。（圖／品牌提供）

霧感氣墊推薦：Muzigae Mansion 美肌綁繩持久柔焦氣墊粉餅

以輕盈細膩的粉體帶來自然柔焦效果，輕輕一拍即可隱匿毛孔與細紋，呈現無瑕的高貴底妝質感。專為忙碌現代生活設計，它的全天候持妝配方能確保妝容長時間服貼，不論是在工作中應對挑戰，還是外出旅行時補妝都能隨時保持高級且自然的妝效。

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▲Muzigae Mansion美肌綁繩持久柔焦氣墊粉餅／980元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 底妝, 韓系妝容, 鼻頭

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