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2025上半年備受期待的4部電影　獵鷹正式接棒美國隊長、布萊德彼特《F1》

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文／人物誌

隨著寒流的來襲，2025年終於也感受到春天來臨前的酷寒，在這最適合躲在被窩追劇的時節，除了剛回味完2024年的票房大片，想必對於即將到來的新片倍感期待，隨著這篇文章，一同來認識這四部將為觀眾帶來全新感官體驗的話題商業電影吧！

《美國隊長：無畏新世界》：獵鷹正式接棒美國隊長，2月12日情人節檔期上映

▲《美國隊長：無畏新世界》獵鷹正式接棒美國隊長。（圖／《美國隊長：無畏新世界》劇照）

漫威影業2025最新力作《美國隊長：無畏新世界》，講述由「獵鷹」山姆威爾遜（安東尼麥凱飾）接下新任「美國隊長」的重責大任，甫一上任便遭遇空前絕後的危機，片中將與哈里遜福特飾演的「紅浩克」有許多精彩的動作場面，電影預計於今年2月12日情人節檔期在台上映。

電影最大的亮點，莫過於新版美國隊長更添飛行優勢，不僅許多空戰場景令人引頸期盼，以及編導將如何交代漫威宇宙的故事發展，都將是影迷進戲院的原因。此外，關於新、舊美國隊長孰優孰劣的爭論，想必也將鬧得沸沸揚揚呢。

《巴布狄倫：搖滾詩人》：就在1月24日，唱出樂界傳奇的搖滾情詩

▲傳記電影《巴布狄倫：搖滾詩人》由甜茶飾演搖滾樂傳奇巴布狄倫。（圖／《巴布狄倫：搖滾詩人》劇照）

傳記電影《巴布狄倫：搖滾詩人》，講述搖滾樂傳奇巴布狄倫（「甜茶」提摩西夏勒梅飾）60年代從明尼蘇達來到紐約，以鄉村民謠和藍調音樂闖出一片天，透過創作撼動人心的歌曲，像是經典歌曲〈Like a Rolling Stone〉、〈Blowin' in the Wind〉、〈Girl from the North Country〉，既影響著美國音樂的未來，亦圓滿了他對夢想的執著。

曾在《旺卡》大展好歌喉的提摩西夏勒梅，將在本片中翻唱巴布狄倫的歌曲，電影預計於今年1月24日在台上映，刻劃音樂傳奇與追夢的故事，將在動人樂聲中撼動影迷的心。

《【我推的孩子】》電影版：改編同名人氣漫畫，1月17日全台上映

▲【我推的孩子】電影版卡司簡直就是日本偶像傳奇的縮影。（圖／《【我推的孩子】》電影版劇照）

改編自近期完結的同名人氣漫畫《【我推的孩子】》電影版於1月17日上映。電影講述婦產科醫生吾郎遇害身亡，竟然轉生成了自己的偶像星野愛的孩子，卻不料星野愛遭兇嫌殺害，獨留阿奎亞、露比兩位孿生子女；擁有前世記憶的阿奎亞、露比，為了替母親討回公道，決定一同成為偶像並踏上了復仇之路。

作品揭示偶像圈的光鮮亮麗之後的黑暗面，「乃木坂46」前成員齋藤飛鳥飾演星野愛、「=LOVE」前成員齊藤渚飾演露比、櫻井海音飾演阿奎亞，再加上「惡魔偶像」Ano的客串出演，電影卡司簡直就是日本偶像傳奇的縮影！

《F1》：首部Formula 1賽事實地取景電影，6月全球正式上映

▲《F1》為史上第一部F1賽事實地取景的電影。（圖／《F1》劇照）

以競速界的最高殿堂為故事舞臺，每個畫面都是斥資天價打造的賽車動作電影《F1》（暫無中文正式片名），由布萊德彼特（Brad Pitt）領銜主演，講述曾因事故而退役的車手索尼，經過車隊老闆勸說後回到了Formula 1，成為首席車手並與新秀搭檔參加即將到來的大獎賽，這位失意落魄的過氣車手將如何找回昔日榮光？

作為史上第一部F1賽事實地取景的電影，製作團隊隨著F1賽事，足跡遍布比利時斯帕、義大利蒙扎、阿聯阿布達比等地，再加上現役 F1車手驚喜客串、布萊德彼特親自駕駛方程式賽車，火花四濺的競速畫面絕對值得在IMAX影廳好好享受，期待今年6月將在全球正式上映。

延伸閱讀

2024 年臺灣電影票房排行，用好電影紀錄一整年的精彩

金馬大獎《一部未完成的電影》：後疫情時代最偉大的紀實電影，「最佳劇情片」實至名歸！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 電影, 美國隊長：無畏新世界, 我推的孩子, F1

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