2025上半年備受期待的4部電影　獵鷹正式接棒美國隊長、布萊德彼特《F1》

隨著寒流的來襲,2025年終於也感受到春天來臨前的酷寒,在這最適合躲在被窩追劇的時節,除了剛回味完2024年的票房大片,想必對於即將到來的新片倍感期待,隨著這篇文章,一同來認識這四部將為觀眾帶來全新感官體驗的話題商業電影吧!

《美國隊長:無畏新世界》:獵鷹正式接棒美國隊長,2月12日情人節檔期上映

▲《美國隊長:無畏新世界》獵鷹正式接棒美國隊長。(圖/《美國隊長:無畏新世界》劇照)

漫威影業2025最新力作《美國隊長:無畏新世界》,講述由「獵鷹」山姆威爾遜(安東尼麥凱飾)接下新任「美國隊長」的重責大任,甫一上任便遭遇空前絕後的危機,片中將與哈里遜福特飾演的「紅浩克」有許多精彩的動作場面,電影預計於今年2月12日情人節檔期在台上映。

電影最大的亮點,莫過於新版美國隊長更添飛行優勢,不僅許多空戰場景令人引頸期盼,以及編導將如何交代漫威宇宙的故事發展,都將是影迷進戲院的原因。此外,關於新、舊美國隊長孰優孰劣的爭論,想必也將鬧得沸沸揚揚呢。

《巴布狄倫:搖滾詩人》:就在1月24日,唱出樂界傳奇的搖滾情詩

▲傳記電影《巴布狄倫:搖滾詩人》由甜茶飾演搖滾樂傳奇巴布狄倫。(圖/《巴布狄倫:搖滾詩人》劇照)

傳記電影《巴布狄倫:搖滾詩人》,講述搖滾樂傳奇巴布狄倫(「甜茶」提摩西夏勒梅飾)60年代從明尼蘇達來到紐約,以鄉村民謠和藍調音樂闖出一片天,透過創作撼動人心的歌曲,像是經典歌曲〈Like a Rolling Stone〉、〈Blowin' in the Wind〉、〈Girl from the North Country〉,既影響著美國音樂的未來,亦圓滿了他對夢想的執著。

曾在《旺卡》大展好歌喉的提摩西夏勒梅,將在本片中翻唱巴布狄倫的歌曲,電影預計於今年1月24日在台上映,刻劃音樂傳奇與追夢的故事,將在動人樂聲中撼動影迷的心。

《【我推的孩子】》電影版:改編同名人氣漫畫,1月17日全台上映



▲【我推的孩子】電影版卡司簡直就是日本偶像傳奇的縮影。(圖/《【我推的孩子】》電影版劇照)

改編自近期完結的同名人氣漫畫《【我推的孩子】》電影版於1月17日上映。電影講述婦產科醫生吾郎遇害身亡,竟然轉生成了自己的偶像星野愛的孩子,卻不料星野愛遭兇嫌殺害,獨留阿奎亞、露比兩位孿生子女;擁有前世記憶的阿奎亞、露比,為了替母親討回公道,決定一同成為偶像並踏上了復仇之路。

作品揭示偶像圈的光鮮亮麗之後的黑暗面,「乃木坂46」前成員齋藤飛鳥飾演星野愛、「=LOVE」前成員齊藤渚飾演露比、櫻井海音飾演阿奎亞,再加上「惡魔偶像」Ano的客串出演,電影卡司簡直就是日本偶像傳奇的縮影!

《F1》:首部Formula 1賽事實地取景電影,6月全球正式上映



▲《F1》為史上第一部F1賽事實地取景的電影。(圖/《F1》劇照)

以競速界的最高殿堂為故事舞臺,每個畫面都是斥資天價打造的賽車動作電影《F1》(暫無中文正式片名),由布萊德彼特(Brad Pitt)領銜主演,講述曾因事故而退役的車手索尼,經過車隊老闆勸說後回到了Formula 1,成為首席車手並與新秀搭檔參加即將到來的大獎賽,這位失意落魄的過氣車手將如何找回昔日榮光?

作為史上第一部F1賽事實地取景的電影,製作團隊隨著F1賽事,足跡遍布比利時斯帕、義大利蒙扎、阿聯阿布達比等地,再加上現役 F1車手驚喜客串、布萊德彼特親自駕駛方程式賽車,火花四濺的競速畫面絕對值得在IMAX影廳好好享受,期待今年6月將在全球正式上映。

