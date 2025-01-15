2025年全台再增13間賣場　新光三越吳昕陽用兩招穩坐龍頭

▲新光三越總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

進入2025年，零售挑戰仍然持續，面對電費不斷高漲、出國潮仍未顯著降溫，且今年還有13間購物賣場要開幕，瓜分民眾的消費佔比，新光三越總經理吳昕陽表示，挑戰會一直來，就是要「對熟客會員更好一點、持續開發新客」，往千億元的營業額邁進。

新光三越是台灣最早開發數位服務的百貨公司，會員在專屬APP持續擴展，去年首度突破400萬門檻，達到406萬的會員數，吳昕陽今對媒體表示：「406萬會員可以持續增加，要朝增加到800萬規模的目標去做。」持續針對數位優化，提供更全面與個人化的內容，「連會員開啟APP的底色都可以個人化」，看得出對細節都很注重。

吳昕陽表示，有越來越多賣場投入台灣的百貨零售，會持續花心思將新光三越打造成可信賴的品牌，包括資訊、勞工、食品的安全議題，讓客人跟員工、以及廠商都可以信賴新光三越，其實他們一直在某些看不到的地方默默努力，連賣場的空氣品質、後端的食品安全都下一番功夫，也為新光三越員工開發專屬APP，可從手機上打卡、請假，甚至是參加員購。

而今年針對旗下數量龐大的會員，吳昕陽也開始思考針對會員機制「重新解構」，目的在深化會員的購物體驗，他指出：「可能不止分黑卡、銀卡或紅卡，可能可以再細分，以提供更切合會員期待的服務，而除了用消費金額來解構之外，也可以加入包括喜好、需求等更多維度。」鼓勵會員更加深化，「現有店能因為增進消費體驗做得更好，為何一定要開新店？」他補充：「應該把概念轉過來。」