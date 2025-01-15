fb ig video ETtoday search mobile

2025年全台再增13間賣場　新光三越吳昕陽用兩招穩坐龍頭

>

▲新光三越總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

進入2025年，零售挑戰仍然持續，面對電費不斷高漲、出國潮仍未顯著降溫，且今年還有13間購物賣場要開幕，瓜分民眾的消費佔比，新光三越總經理吳昕陽表示，挑戰會一直來，就是要「對熟客會員更好一點、持續開發新客」，往千億元的營業額邁進。

新光三越是台灣最早開發數位服務的百貨公司，會員在專屬APP持續擴展，去年首度突破400萬門檻，達到406萬的會員數，吳昕陽今對媒體表示：「406萬會員可以持續增加，要朝增加到800萬規模的目標去做。」持續針對數位優化，提供更全面與個人化的內容，「連會員開啟APP的底色都可以個人化」，看得出對細節都很注重。

吳昕陽表示，有越來越多賣場投入台灣的百貨零售，會持續花心思將新光三越打造成可信賴的品牌，包括資訊、勞工、食品的安全議題，讓客人跟員工、以及廠商都可以信賴新光三越，其實他們一直在某些看不到的地方默默努力，連賣場的空氣品質、後端的食品安全都下一番功夫，也為新光三越員工開發專屬APP，可從手機上打卡、請假，甚至是參加員購。

而今年針對旗下數量龐大的會員，吳昕陽也開始思考針對會員機制「重新解構」，目的在深化會員的購物體驗，他指出：「可能不止分黑卡、銀卡或紅卡，可能可以再細分，以提供更切合會員期待的服務，而除了用消費金額來解構之外，也可以加入包括喜好、需求等更多維度。」鼓勵會員更加深化，「現有店能因為增進消費體驗做得更好，為何一定要開新店？」他補充：「應該把概念轉過來。」

►新光三越台南小北門店6月登場！主打「年輕時髦」好吃好玩

關鍵字：

新光三越, 百貨公司, 會員數, 數位服務, 可信賴品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我想睡覺。】睡到一半接市長電話「中大獎」！淡定哥喜提千萬宅反應超淡定…

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」

超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」

安格斯12星座一周運勢1／13-1／19　天秤可能舊情復燃、水瓶人際開紅盤 GD日常照「驚見台牌印花褲」超懂穿！2017年單品已絕版　設計師驚喜回應了 在曖昧期卻突然冷掉　很可能是踩到了4種雷 「最美姑姑」李若彤教你自製紅豆燉芋頭　吃出好氣色 喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　從一而終、生活超極簡 湯唯《微博之夜》畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠5招　早上喝溫鹽水 小紅書大推「油敷法」必學！美容油CP值超高　一瓶全身都可用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面