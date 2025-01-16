周子瑜公認美貌天花板！連2年奪「全球最美女星」冠軍　孫藝真第9名

▲美國票選網站KingChoice公布「2024全球最美女星」，TWICE周子瑜再次榮登冠軍寶座，Jisoo排名第四。（圖／周子瑜、Jisoo IG）

圖文／CTWANT

全球粉絲最期待的「2024全球最美女星」榜單由美國票選網站KingChoice正式揭曉！來自TWICE的台灣之光周子瑜再次榮登冠軍寶座，以14.4萬票成為全球公認的美貌天花板，這也是她連續第二年穩坐第一，實力超群！

▲美國票選全球最美女星， TWICE周子瑜連續二年奪下冠軍。（圖／周子瑜 IG）

而Lisa則以3.9萬票位居第三，再次證明她在全球粉絲心中的高人氣。隊友Jisoo則以清純氣質排名第四，緊接著的是國際巨星麥莉希拉（Miley Cyrus）和永遠的哈利波特女神艾瑪華森（Emma Watson），分別排名第五和第六。

今年榜單也帶來了不少驚喜！韓國影后孫藝真首次進入前十，排名第九，以她的優雅魅力收穫大批支持。而TWICE另一位成員、來自日本的Sana則成功擠進第十名，讓粉絲超級驕傲！

粉絲們也很想知道這幾位女星到底平時是怎麼保養皮膚的，能讓自己一直處在最佳狀態，一起來看看她們的保養秘訣！

周子瑜

1. 注重保濕和防曬：子瑜屬於乾性肌膚，特別重視保濕。她經常使用母親購買的面膜，並搭配面膜罩，增強保濕效果，另外防曬也不能少。

2. 規律運動：為維持身材，她堅持「吃多少就動多少」的原則。即使工作繁忙，回到宿舍後仍會跟隨運動教學影片進行鍛鍊。

3. 快走與皮拉提斯：子瑜每天進行30分鐘的快走，以加速燃脂並雕塑腿型。此外，她也透過皮拉提斯訓練核心肌群，維持肌肉線條。

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▲shiseido 極上御藏防禦精華乳，50ml／3,200元。（圖／黃筱婷攝）

完全不泛油！真頂級感

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▲shiseido 極上御藏防禦精華乳，50ml／3,200元。（圖／品牌提供）

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▲Sisley植物舒緩修復精華乳，50ml／3,200元。（圖／品牌提供）

敏弱肌膚因環境壓力、季節變化或生活習慣而變得脆弱，常讓人手足無措。Sisley深入研究敏弱肌膚的根本問題，推出專注修護的精華乳，從源頭緩解肌膚的不適，為敏弱肌注入活力。成分運用黃金海藻萃取物、鼠李糖多醣、日本麥門冬萃取、法國李子核仁油、乳木果油等。

Sisley植物舒緩修復精華乳的質地是水感中帶有極度保濕的質地，不僅快速吸收，還能長時間保持肌膚的滋潤。無論是晨間的護膚程序，還是夜間的修復保養，它都能成為肌膚的最佳守護者。

▲Sisley植物舒緩修復精華乳，40m／6,600元。（圖／黃筱婷攝）

Jisoo

BLACKPINK成員Jisoo以無瑕美肌著稱，她的保養秘訣也是很多人跟著奉行！

▲美國票選全球最美女星，Jisoo以清純氣質排名第四。（圖／Jisoo IG）

1. 密集保濕：Jisoo屬於乾性肌膚，特別注重保濕。她曾在韓國美妝節目《Get it Beauty》中分享，自己一天可能敷2至3次面膜，以迅速補充水分。

2. 徹底卸妝：由於工作需要經常化妝，Jisoo強調卸妝的重要性。她會使用多張化妝棉，確保彩妝徹底卸除，並搭配洗面乳進行雙重清潔，避免殘留物質堵塞毛孔。

3. 夜間修護：Jisoo重視睡前護膚，習慣塗抹潤唇膏和睡眠面膜或抗老保養品，利用夜間修復時間，為肌膚提供深層滋養，保持肌膚水潤和彈性。

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▲Dior迪奧逆時活氧膠原精華30ml／4,300元、50ml／ 5,800元、75ml／6,950元。迪奧逆時活氧膠原霜50ml／4,300元。（圖／品牌提供）

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