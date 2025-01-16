無印良品揪走春　熱門行李箱「限時優惠1000元」要入手快衝

記者蔡惠如／綜合報導

看準9天農曆年年假民眾出外旅遊相關需求，無印良品針對旅行相關單品，推出限時優惠活動，包括收納袋、尼龍後背包通通都有回饋小確幸，甚至連熱賣單品四輪硬殼止滑拉桿箱也在優惠之內，購買特定規格最高可現省1,000元，觀望已久的民眾可以趁機入手。

▲四輪硬殼止滑拉桿箱75L原價6,200元，特價5,500元；105L原價8,500元，特價7,500元。（圖／品牌提供）



已經紅很久的無印良品的四輪硬殼止滑拉桿箱，是每年登上熱賣排行榜的常客，具有止滑輪鎖功能，能避免在使用火車、高鐵或公車等交通工具時行李滑動或傾倒，提供穩定性與安全性。針對旅遊天數不同，推出四種尺寸選擇，其中75L（約27吋）與105L（約29吋）適合9天以上的長假旅行。 即起至1／22期間，75L原價6,200元，特價5,500元，105L原價8,500元，特價7,500元，現省700至1,000元，讓消費者以實惠價格入手。

▲可減輕肩膀負擔撥水加工後背包，售價799元，特價690元。

對於短途出遊或1-2天的輕旅行可選擇撥水加工後背包，經防潑水處理，側開口袋設計讓票卡、手機等隨身物品更易取用，強調肩帶符合人體工學，能平均分散重量，暗紅與煙燻粉兩款背包原價799元，特價690元。

▲再生尼龍可折托特包(橫型)，售價690元；再生尼龍可壓縮收納袋(M)，售價390元。



其他整理行李多款收納單品也有推回饋，包括再生尼龍可壓縮收納袋、聚酯纖維雙拉鍊袋，以及可折疊的再生尼龍托特包等，方便分類存放服飾與隨身物品，任選兩件以上可享9折優惠，讓消費者以實惠價格整理行囊，輕鬆出發。

IKEA近期推出超過百項商品「再創低價」活動，讓消費者以超值價格輕鬆煥新居家。降價商品最低59元起，部分商品甚至比去年降價超過千元以上，想要有居家新氣象準備開買啦！

▲IKEA百款商品降價，SLÄKT床框/底座組合附抽屜原價9,999元，降價後8,999元，KORTGARDEN掀床原價15,990元，降價後13,990元。（圖／品牌提供）

此次降價商品包括許多受歡迎的家具與家飾品。例如KORTGARDEN掀床原價15,990元，降價2,000元，現售13,990元，具備舒適軟墊床頭板與大容量儲物空間，讓臥室更整潔；SLÄKT床框／底座組合原價9,999元，降價1,000元現售8,999元，擁有寬敞抽屜，非常適合需要額外收納的小臥室。

▲SOPPROT組合式抽屜盒原價549元，降價後499元；BIBBLIS鞋架原價429元，降價後399元。

收納產品也是此次活動的主角之一，SOPPROT組合式抽屜盒原價549元，現價499元，能依需求靈活堆疊；BIBBLIS鞋架從429元降價至399元，簡約實用，適合新年期間應付親友拜訪時的收納需求。

▲HEAT隔熱墊原價79元，降價後69元；KACKLA延伸儲物盒原價69元，降價後59元。