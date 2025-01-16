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台北現存最老精品百貨12月熄燈！SOGO敦化館將改建成豪宅

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▲SOGO敦化館。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO敦化館預計12月底熄燈。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在東區經營30年的SOGO敦化館，是台北現存最老的精品百貨，2025年底即將正式走入歷史，預計改建成高樓豪宅，該地段由皇翔建設在2021年取得，因原房東與SOGO簽約至2025年底，故依照合約走至現今，SOGO表示敦化館目前暫定將持續營業至12月底，熄燈日尚未正式確定，預計敦化館歇業後，都更改建成新的東區豪宅。

SOGO敦化館原為永琦百貨，還曾在地下室開出全台第一間IKEA，之後由SOGO接手經營，進駐多個時尚品牌，還有許多台灣設計師品牌在此駐點，因為風格簡約低調，成為周邊居民以及東區貴婦的後花園，現有Prada、Celine、Valextra等國際精品，漢來海港等人氣餐飲也在其內，其店內的Tiffany還創下全台坪效前三名。

SOGO敦化館店長許淑賢表示，敦化館營業面積約2800坪，去年業績約19億元，目前預計在12月底跟大家說再見，但不會在12／31當天，也會推出Bye Bye Sale，預計跟周年慶一起推出，而在館內已經合作已久的精品品牌跟廠商，也將會轉移至復興館、台北大巨蛋持續提供服務。

另一間歷史悠久的精品百貨為麗晶精品，其飯店開業時間為1990年，目前營業滿34年，樓下賣場麗晶精品營業時間也超過25年。

關鍵字：

SOGO, 敦化館, 轉型, 建設, 東區

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