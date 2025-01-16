范少勳穿邊佑錫同款鵝絨外套超勸敗　與李沐「認真逛街」衝動消費

記者鮑璿安／綜合報導

南韓戶外生活服飾品牌 Discovery Expedition 於2024年底首度登台，近日更在新光三越台北信義新天地A11館打造期間限定品牌快閃體驗店，今16日邀請范少勳及李沐搶先示範招牌的羽絨服穿搭，兩人都表示忍不住衝動消費一波。





▲范少勳這次演繹品牌代言人邊佑錫同款OLTEN PERTEX鵝絨外套，李沐穿上OLLIA女版連帽羽絨外套。（圖／品牌提供）

范少勳這次演繹品牌代言人邊佑錫同款OLTEN PERTEX鵝絨外套，搭配降落傘褲，他喜歡機能感的服裝，尤其是品牌招牌的鵝絨材質結合舒適度，穿上後就不覺得冷，讓他笑稱：「以為是來賺錢，沒想到會花更多錢。」而李沐穿上OLLIA女版連帽羽絨外套，她自己非常喜歡獨特短版剪裁，除了基本款白色系，還推薦了水藍色款式，讓她看到第一眼就很心動，除此之外，兩人還異口同聲提到羽絨帽，對於可靈活變化的排扣設計絲毫沒有抵抗力。





▲邊佑錫同款的 BERTEX男版拼色連帽防風外套。（圖／品牌提供）

Discovery Expedition 快閃店結合潮流與Outdoor風格，透過大面積的山岩紋理搭配現代感的光條與金屬元素，營造極簡購物空間。品牌代言人邊佑錫同款的 BERTEX男版拼色連帽防風外套也能夠在店內找到，不僅防小雨，透濕指數更高達 9800+，不需要到韓國就能夠第一時間入手，另外也有潮流感十足的女版工裝降落傘褲以及HAYNEY GLOW 短靴，都是話題人氣單品。

▲國家地理服飾請到男團RIIZE演繹全新的羽絨衣系列 。（圖／品牌提供）





▲ATLAS系列羽絨外套標榜羊毛科技面料與匈牙利90:10鵝絨填充 。（圖／品牌提供）





▲GORE-TEX三層羽絨兩件組防水外套則擁有可拆卸的臂章 。（圖／品牌提供）

同時，來自南韓的戶外品牌National Geographic Apparel國家地理服飾請到男團RIIZE演繹全新的羽絨衣系列，ATLAS系列羽絨外套標榜羊毛科技面料與匈牙利90:10鵝絨填充，在外出活動的同時也能擁有透氣性，小細節也十分彰顯機能性，領巾內側與口袋均選用柔軟絨布，配備可拆卸的腰帶和連帽；GORE-TEX三層羽絨兩件組防水外套則擁有可拆卸的臂章，陪伴大家切換多樣化造型。