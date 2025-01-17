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黑眼圈總是跟著你　請遠離5種食物

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▲▼黑眼圈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少女性有黑眼圈的困擾，可能是你吃的東西不對。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

明明未感冒，就出現鼻塞、鼻水流不停或鼻癢的痛苦嗎？那可能是過敏性鼻炎的徵兆，其實鼻子過敏不僅發生在季節交替，包括進出冷氣房都有機會導致過敏，長時間下來不但容易頭昏頭痛，甚至也會出現黑眼圈跟睡眠障礙，中醫師建議若有此情況，先避免吃5種食物來改善。

▲女性,女孩,臉,黑眼圈。（圖／unsplash）

▲想回復晶亮的眼神，不妨從控制5種食物攝取試試看。（圖／unsplash）

生冷食物
溫度低或是未經烹調的生冷食品，食物性質都屬於寒涼性，這類在中醫觀點中都會讓身體更加「虛寒」，對過敏性鼻炎的症狀也會加重，若你已出現流鼻水等相關狀況，建議停止進食生冷食物。

▲日本料理,生魚片,握壽司。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲生魚片屬生冷食物。（圖／pixabay）

易過敏食材
包括花生、芒果與海鮮等，都是中醫界所俗稱的「發物」，意即容易引發身體的過敏症狀，海鮮中含有組織胺，若吃海鮮之後會出現紅癢等症狀，就代表身體缺乏分解組織胺的酵素，建議少食；芒果則是在皮肉間的細毛，易引起過敏，花生則因所含的過敏蛋白易刺激呼吸系統。

▲▼花生,花生米。（圖／翻攝自pixabay）

▲每天要控制花生的攝取量。（圖／pixabay）

甜食
這應該是許多人最不想看到的一項了，但因為糖分攝取多了，容易生痰與鼻涕，加重症狀，再吃進身體後，對於體內循環也有一定的阻礙。

▲▼杯子蛋糕,甜點,蛋糕。（圖／pixabay）

▲甜食容易造成體內循環不良。（圖／pixabay）

寒性水果
一到夏季天氣悶熱，在夏季生長採收的水果，其實多半都有鎮熱解渴的效果，但若有過敏性鼻炎，建議要控制份量，包括瓜類（哈密瓜、西瓜等），以及鳳梨、番茄等，切記不要攝取過多。

▲野餐,郊遊,水果,西瓜。（圖／取自免費圖庫picjumbo）

▲西瓜容易造成身體寒涼。（圖／pixabay）

加工品
這類商品很難避免，但其實在加工品中含有的添加物，包括防腐劑、色素跟香料，本身就容易導致過敏，而且還會讓你下意識變的胃口大開，吃得更多，又過敏又會發胖，建議還是保持距離比較好，或規定一天只能吃一樣。

關鍵字：

過敏性鼻炎, 飲食療法, 黑眼圈, 中醫, 症狀

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