宋慧喬走過低潮再出發！8個暖心金句寫下人生最美的答案

▲宋慧喬的金句哲學。（圖／取自宋慧喬IG，下同）

圖文／CTWANT

近期，韓國女神宋慧喬在《劉QUIZ ON THE BLOCK》中敞開心扉，分享了自己經歷離婚低潮後的心情歷程，並以滿滿的正能量治癒觀眾，節目播出後，不僅創下自身最高收視紀錄，宋慧喬的「金句哲學」更是在網上引發熱議。今天，我們將一一盤點她的8大金句，帶你一起感受這位「智慧女神」如何面對挫折、重新愛自己。

宋慧喬暖心金句1.「是我的就會是我的。」

宋慧喬坦言，曾經對一些想追求的東西執著不已，但後來學會順其自然，讓屬於自己的幸福自然而然到來。

宋慧喬暖心金句2.「把自己放在第一順位，才能給他人更多愛。」

她提到，過去一直為他人付出，但忽略了愛自己，如今，她將愛自己放在首位，才能有更大的能力去愛他人。

宋慧喬暖心金句3.「只要為了未來能更上一層樓，就必須熬過這段修煉。」

面對離婚低潮，她把痛苦視為一種成長的過程，認為每一次磨練都是為了迎接更好的未來。

宋慧喬暖心金句4.「我已經捨棄了太多累贅，現在已經沒關係了。」

她勇敢放下過去的包袱，輕裝上陣迎接新生活。

宋慧喬暖心金句5.「現在已經不是靠外表的年紀了。」

面對外界對她年齡的評論，她自信表示，現在更注重內在價值，而非外在的美貌。

宋慧喬暖心金句6.「五年以來，我每天都會寫下10件感恩的事。」

她透過感恩日記找回內心的平靜，認為感恩是治癒自己的最佳方式。

宋慧喬暖心金句7.「時間到了，我會自然消失。」

她對未來的態度是從容且淡然，認為人生就是隨心而活，並不執著於外界的眼光。

宋慧喬暖心金句8.「現在不要再減重了，隨便吃啊！」

對於退後一步的生活，她希望可以更加自在，享受當下的每一刻。

宋慧喬在節目中以沉穩淡雅的態度分享了這些金句，讓觀眾深刻感受到她的成熟與智慧，不少網友對此紛紛留言：「經歷風霜後展現出的高雅氣質，才是女人最美的樣子」、「真的很佩服她，從不口出惡言，總是那麼大方得體」、「宋慧喬的EQ真的太高了，這些話讓人聽了很感動！」更有人感嘆：「這才是最佳的反擊，用自己的努力活出最美好的狀態。」無論過去她經歷了什麼，宋慧喬如今用真誠和智慧寫下了屬於自己的人生答案，讓人不得不為她喝采。

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