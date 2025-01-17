賣到斷貨！4款百元開架唇膏＋色號推薦　玫瑰茶泰迪、無花果茶色超美

▲百元開架唇膏主打色號美到翻。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

開架彩妝就是女孩們的挖寶好去處，專櫃動輒千元的唇膏買不下手？這四款唇彩不用500元一樣美到翻，有時候搭配平台打折價格更甜，精選出最熱賣主打色號不要再錯過啦！

百元開架唇彩推薦：媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥 #60玫瑰茶泰迪

全新「泰迪絨霧液態唇泥」絕對是最有質感的液態唇彩，首創全新空氣感的液態唇泥質地，以創新質地與半飽和的絨霧妝效，上唇後快速擁有柔焦且12H持色，全天絨霧不拔乾。溫柔的#60玫瑰茶泰迪是帶點紫色調的玫瑰色非常特別，輕抹即刻提升氣色讓雙唇更顯動人。

▲媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥 5ml／499元。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

百元開架唇彩推薦：I'M MEME 我愛唇欲水霧唇釉 #02玫瑰蜜桃酒

每次推出唇彩都造成搶購風潮的I'M MEME，這次帶來的是霧面唇彩，特別為亞洲膚色設計的色號不怕顯黃暗沉，輕薄質地5秒水轉霧感，可用指腹輕拍按開完全不用任何技巧！其中#02的奶咖玫瑰色最具人氣已賣到斷貨，只能等補貨到啦！

▲I'M MEME我愛唇欲水霧唇釉 4g／390元。（圖／品牌提供）

百元開架唇彩推薦：4U2 SLIM 持色水潤／柔霧兩用唇膏 #12 Again & Again

以水光柔霧兩用、搭配口紅雨衣立即鎖色，快速變化妝容等優點，快速擄獲女孩們的心，許多色號一上市便立即熱銷斷貨！其中#12 Again & Again紅棕調中帶點摩卡色的霧面唇彩擦起來超顯氣色又不過濃，非常適合秋冬穿搭時使用。

▲4U2 SLIM 持色水潤/柔霧兩用唇膏 2.4g／350元。（圖／品牌提供）

百元開架唇彩推薦：hince 清新水感冰透唇釉 R012無花果茶

在韓國人氣火爆的hince很多色號推出後都是斷貨買不到，清新水感冰透唇釉的質地柔滑水潤，不給雙唇任何負擔，打造水感的光澤玻璃雙唇。尤其是代言人朴成訓也有擦的R012無花果茶色賣到翻，這種水感質地的唇釉修飾唇紋效果超好，秒Get嘟嘟唇。

▲hince清新水感冰透唇釉 3.5g／583元。（圖／品牌提供）

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