2025春妝趨勢3大重點！梅子色調唇膏＋水光棒打亮　輕鬆拿捏日雜氛圍感

▲2025春妝趨勢重點。（圖／取自official_mori_erika IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

2025春妝趨勢重點就是捨棄濃厚飽和色以及大亮片，眼影的部分以大地色為主但搭配其他柔和色調，唇妝則以梅子色調搭配玻璃唇質感呈現幼態感，看似毫不費力的妝容實則充滿細節與精緻，趕快來看看你該入手的春妝又有哪些？

2025春妝趨勢：減法眼妝以大地色搭配一抹粉紅展現溫柔優雅感

彩妝師MIA分享近年來訴求減法妝感，沒有太多色彩或是強烈的整臉妝容， 比如LUNASOL 2025年的春妝就以低溫中透出的春光為靈感，給人一種溫柔不張揚的優雅氛圍。像是眼盤可降低彩度與大亮片光澤，透過百搭的大地色調融入其他色彩突顯透明感與春天的氣息。

▲LUNASOL晶巧霓光眼彩盒N #06／2,500元。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）



2025春妝趨勢：帶有「梅子色調」的唇膏增添好氣色

帶有「梅子色調」的唇膏絕對是春天不二色選，不論是柔霧還是有玻璃唇質感的質地在日本都非常有人氣。如果嘴唇容易乾的人建議選有添加保濕成分的唇膏能撫平唇紋並且能呈現幼態感。

▲特別推薦LUNASOL晶巧光透水唇膏EX1，不挑膚色人人皆可用的紅潤好氣色，薄擦厚塗都非常好看。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

▲KANEBO星燦嫣紅悸動唇膏近期在日本討論度很高，更特別的是就像貓咪肉球色一抹就有厚度，快速打造澎潤感但相對輕盈的柔霧質感。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

▲嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏／1,450元。能充分滋潤雙唇，擦去就有嫩嫩的粉紅色讓春妝更加甜美動人。（圖／廖怡婷攝）

▲蘭蔻絕對完美唇膏絲絨霧感2025情人節限定版／1,480元。#280裸桃粉棕是心跳加速的曖昧色，薄塗鬆弛慵懶不張揚，厚擦實現純愛日劇氛圍美。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

2025春妝趨勢：水光棒打亮顴骨讓妝容質感立即提升

彩妝師MIA建議使用濕潤的打亮產品時不要急著直接點在顴骨，可以先塗抹在手上，再用指腹沾取點在想要提亮的位置會讓妝感更提亮且自然。

▲LUNASOL晶巧清透柔光棒02絕對是預測斷貨品項，擦到臉上的光澤細緻又水潤，不會有油膩感。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）



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