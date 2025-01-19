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《我的完美秘書》韓志旼好會穿！職場女霸總、小清新減齡系通通完美駕馭

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《我的完美秘書》韓志旼好會穿！職場女霸總、優雅高級感、小清新減齡系…通通完美駕馭

▲《我的完美秘書》韓志旼好會穿。（圖／韓志旼IG，下同）

圖文／CTWANT

討論度持續飆升的韓劇《我的完美秘書》，除了男主角李浚赫在劇中帥到讓大家暈船之外，也別忽略女主角是有「凍齡女神」之稱的韓志旼。除了驚呼她的逆齡臉蛋，這次出演的霸氣女總裁角色，還有多套職場穿搭風格值得仿效！一起來看看韓志旼劇中職場風格＆私服減齡穿搭術。

《我的完美秘書》韓志旼職場穿搭：相近色系搭配

釋出的劇照中，可以看到韓志旼以淺灰色西裝＋上衣，再搭配白色褲裝，以相近色系來搭配，有層次之餘還能打造滿滿的高級感。小心機還有內搭V領剪裁上衣，不只露出美麗的鎖骨線條釋放性感，重點是還能修飾臉型，視覺看起來就很顯瘦。

《我的完美秘書》韓志旼好會穿！職場女霸總、優雅高級感、小清新減齡系…通通完美駕馭

▲韓志旼在《我的完美秘書》出演霸氣女總裁角色。（圖／韓志旼IG）

《我的完美秘書》韓志旼職場穿搭：同色系搭配

除了相近色系製造層次感外，同色系搭配更是絕不出錯的首選。韓志旼在劇中出現不少西裝外套與襯衫的穿搭，這兩種單品絕對是職場必備，透過色彩一致的調性，更襯托出女霸總的幹練與專業氣勢。

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《我的完美秘書》韓志旼職場穿搭：西裝成套穿

在職場上，想要有正式感或展現專業度，西裝成套穿搭就是不錯的選擇，看起來俐落大氣！像韓志旼挑選廓型剪裁的白色套裝、霸氣十足，或是合身駝色套裝、優雅滿分，重點是還不用費心搭配，直接套上就有型。而身形嬌小的韓志旼，會盡量選擇落地長度的褲型，就能拉長腿部線條，無論是搭配高跟鞋穿出修長比例，或是球鞋展現時髦混搭風都好看。

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《我的完美秘書》韓志旼私服穿搭：小清新減齡系風格

不同劇中的幹練職場穿搭，韓志旼私服則是走小清新路線，無論是白色襯衫＋粉紅色休閒褲，再踩上一雙球鞋，就是滿溢的青春俏皮氣息。或是點點雪紡上衣＋深色牛仔褲，基本款單品就能搭配出隨性休閒又不失溫柔感的造型，重點是兩種穿搭都好減齡阿，完全看不出來她其實已經42歲了！

《我的完美秘書》韓志旼好會穿！職場女霸總、優雅高級感、小清新減齡系…通通完美駕馭

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關鍵字：

周刊王, 的完美秘書, 韓志旼, 穿搭, 職場穿搭, 減齡穿搭

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