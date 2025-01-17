施柏宇、林思宇搶穿HOKA緩震之王　「快閃跑步基地」發起9周挑戰賽

記者鮑璿安／綜合報導

為慶祝HOKA新一代跑鞋Bondi 9於1月15日正式上市，品牌特別打造「Bondi 9跑步基地」並帶來限時三日的快閃體驗活動，今17日邀請品牌大使施柏宇、林思宇穿著全新緩震之王Bondi 9親自開箱，兩人私下就愛好跑步運動，也相當喜歡鞋款的舒適感受，林思宇更笑說不少人都來跟她約跑。





▲品牌大使施柏宇、林思宇穿著全新緩震之王Bondi 9。（圖／品牌提供）





▲全新緩震之王Bondi 9。（圖／品牌提供）

Bondi 為HOKA首款路跑鞋系列，自2011 年首度推出以來，成為不少跑者的愛用款式，特別以厚中底結構打造舒適的腳感，升級緩震科技，並增加了 2 毫米堆高高度，搭配多款色系選擇，繽紛色彩為日常搭配注入多元靈感。





▲Bondi 9跑步基地快閃店在中正紀念堂民主廣場登場，帶來9週挑戰的群體運動。（圖／品牌提供）

而跑友們關注的Bondi 9跑步基地快閃店在中正紀念堂民主廣場登場，運用巨大數字9造型跑道環繞跑步基地，外觀以將近250片的訂製軟墊製成，傳遞緩震與跑步的核心靈感，整座中正紀念堂宛如跑步樂園，日夜間都能上腳試跑。除了鞋款展示區之外，也有實際跑步機上腳體驗，更融入9週挑戰的群體運動，將於1月18日在施柏宇帶領下正式啟動，從Bondi 9跑步基地出發，完成距離4公里的城市路跑；第二波實體活動則預計於2月21日啟動，林思宇率隊達成階段性里程碑，讓人愛上運動的美好。





▲全新 adidas 城市行走鞋款LIGHTBLAZE 系列首次亮相 。（圖／品牌提供）

同時，全新 adidas 城市行走鞋款LIGHTBLAZE 系列首次亮相，除了搭載同款頂級LIGHTSTRIKE中底科技，帶來輕盈、緩震的絕佳腳感之外，連簡約的設計感也是矚目焦點，男款在鞋身可見加粗三線設計，女款則以縮小的adidas金屬LOGO點綴鞋側；鞋身使用網眼材質疊加線形質感麂皮，流線型外觀更彰顯自由行走、輕動隨行的設計概念。這次也帶來4款配色，以黑白灰為主軸，輕鬆融入日常穿搭。