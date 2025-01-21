盤點台北5大高檔年菜！鮑魚炆鵝掌、正宗福州佛跳牆端上桌超有面子

▲距離農曆春節只剩最後一週，還沒下手年菜的要趕緊動作了。圖為「捌伍添第」2025年推出限量100組的外帶年菜禮盒。（8,888元／約4～6人份，嘉林餐旅集團提供）



圖文／鏡週刊

2025喜逢金蛇年，各大高檔餐飲名店精銳盡出，各自端出拿手好菜，就為了替家家戶戶的年菜餐桌風景增色添味。嘉林餐旅集團旗下的高檔中餐廳「捌伍添第」與「川雅」呈獻手法細膩的粵菜及熱辣鮮香的川菜；「頤宮」則與「老協珍」合作推出正宗的福州式佛跳牆；火鍋名店「橘色」以海陸大餐稱霸年夜飯；「玖尹」的新派港式料理囊括山珍海味，無論選擇哪一款，端上桌都超有面子！

每到農曆年前，各大餐飲名店便進入熱火朝天的備菜狀態，希望在親友相聚的新春餐桌上，能提供質精味美的一頓美餐，讓大家開年吃個好兆頭，這篇報導盤點台北五大高檔年菜，看看是否在你的口袋名單中？

一、捌伍添第：鮑魚花菇炆鵝掌

位在台北101的高級中餐廳「捌伍添第」，今年推出限量100組的外帶年菜禮盒，約4～6人份的菜色包括以土雞熬出奶白湯底，搭配柔軟韌滑的魚肚與雲吞的「魚肚花膠濃湯雲吞雞」，喝來鮮美豐厚，溫潤滋養；最推薦的是香港人過年必吃的「鮑魚花菇炆鵝掌」，新鮮鮑魚、風乾火腿、埔里花菇、瑤柱與慢火細炆的鵝掌共燴一鍋，鹹香味美，豪華感十足。

▲ 「魚肚花膠濃湯雲吞雞」滋味鮮醇清甜，搭配柔軟韌滑的魚肚與皮薄餡豐之雲吞，溫潤美味。（8,888元外帶年菜菜色，嘉林餐旅集團提供）

▲以鵝掌為主角的「鮑魚花菇炆鵝掌」，搭配新鮮鮑魚、風乾火腿、埔里花菇與瑤柱，經高湯慢火細炆，完美呈現鮮甜、鹹香、濃郁等多層次風味。（8,888元外帶年菜菜色，嘉林餐旅集團提供）

象徵年年有餘的「古法炆龍虎斑」先油炸定型，再淋上柱侯醬，魚肉鮮嫩多汁，搭配豆皮更添口感；以啤酒、陳年紹興和多種調料製成的啤酒滷水慢火滷製「紅燒元蹄」，外皮油亮誘人，肉質軟糯香滑，都是能嘗到主廚功力的大菜；以港式臘腸、肝腸、臘肉拌炒的「臘味糯米飯」，更是令人唇齒留香，上桌肯定被一掃而空。

▲嚴選新鮮活龍虎斑，將其油炸定型後，淋上層次豐富的柱侯醬，魚肉鮮嫩多汁，香氣四溢，令人垂涎。（8,888元外帶年菜菜色，嘉林餐旅集團提供）

▲「紅燒元蹄」以特製啤酒滷水慢火滷製蹄膀，外皮油亮誘人，肉質軟糯香滑，濃稠的湯汁緊裹其間，每一口都能感受到醇厚的鮮美。（8,888元外帶年菜菜色，嘉林餐旅集團提供）

▲「臘味糯米飯」以味香濃郁之港式臘肉、臘腸與肝腸，搭配Q彈飽滿的糯米一同拌炒，柔韌綿密而不黏膩，撒上花生點綴，唇齒留香。（8,888元外帶年菜菜色，嘉林餐旅集團提供）

除了年菜外帶，捌伍添第自2025年1月28日除夕夜起至2月1日初四，也推出《福蛇呈祥》年節宴席，從蜜香醇厚的經典招牌添第叉燒皇，到象徵富貴吉祥的鮑魚花膠，乃至到寓意年年有餘之鮮魚料理，每一道佳餚皆以精選的奢華食材與細膩烹調技藝，重現台灣風土與粵味傳承相融之美。

二、川雅：黃酸湯鱈場蟹海鮮泡飯

去年新開在微風南山46樓的「川雅」，是台灣少見以Fine Dining展示現代川菜優雅精巧菜式的高檔餐廳，遇上開幕後第一個農曆春節，川雅在除夕到大年初三特地推出年節菜色，包括將蒸煮後炸至金黃的脆米浸入以鱈場蟹、龍蝦、干貝、百香果、番茄熬製湯底中的「黃酸湯鱈場蟹海鮮泡飯」，以及四川經典老菜「川雅甜燒白」，這道菜以紅綠豆沙餡、黑白芝麻、花生與桔餅融入軟糯圓糯米之中，經層層交疊慢火蒸製，有著濃郁的古早香甜，口感溫潤細緻。

▲「黃酸湯鱈場蟹海鮮泡飯」將蒸煮後炸至金黃的脆米，浸入以鱈場蟹、龍蝦、干貝與百香果、番茄熬製而成的黃酸湯中，湯色金黃透亮、酸香鮮甜。（嘉林餐旅集團提供）

▲以紅綠豆沙餡、黑白芝麻、花生與桔餅融入軟糯圓糯米之中的經典老川菜「川雅甜燒白」，洋溢古早香甜。（嘉林餐旅集團提供）

另外還有以蜜蘋果、花膠、紅響螺精心熬製的「頂湯紅響螺蜜蘋果燉花膠」，湯色澄澈清甜，喝一口就暖心暖胃；「古法網油蒸原條東星斑」則以豬網油包覆新鮮東星斑，搭配提味的火腿、香菇，慢火蒸製，魚肉晶瑩雪白、香滑細嫩，入口滿溢鮮味。

▲「頂湯紅響螺蜜蘋果燉花膠」澄澈清甜，飄散著濃濃果香與海味，滋養身心，溫潤暖胃。（嘉林餐旅集團提供）

▲以豬網油包覆新鮮東星斑蒸製的「古法網油蒸原條東星斑」，魚肉吸收脂肪甜味，香滑細嫩，滿溢鮮味。（嘉林餐旅集團提供）

除了個人套餐，因應春節聚餐需求，川雅也同步推出包廂精緻桌菜，以多種川味特色料理，傳遞團圓與滿堂幸福的意象。新春期間還會為每一位用餐賓客送上1張專屬《年味滿堂》刮刮樂，獎品中包括價值3,280元的最大獎《季節嚐味套餐》，讓2025年的新年幸福從品味川雅開始。

▲「川雅」位在微風南山46樓，可眺望台北101，是台灣少見以Fine Dining形式，展示現代川菜優雅精巧菜式的高檔餐廳。（嘉林餐旅集團提供）

三、頤宮╳老協珍：福州鮑魚佛跳牆

已經七度拿下米其林三星頭銜的「頤宮中餐廳」，今年農曆春節前與傳承逾80載的「老協珍」合作推出「福州鮑魚佛跳牆」與「廣東老火例湯」兩款聯名湯品，讓食客在家也能輕鬆品嘗到米其林頂級手藝。

▲頤宮中餐廳陳偉強主廚是台灣知名的三星主廚，今年出手技術指導老協珍，聯手推出兩款年節禮盒。（君品酒店提供）

很少人留意到，頤宮的菜單中其實有福州菜專區，當年餐廳剛開張時，因為福州菜是辜家的家鄉味，行政主廚陳偉強特地向辜媽媽辜嚴倬雲女士請教，自己也四處試吃鑽研。今年與老協珍聯名推出的佛跳牆，由陳偉強主廚技術指導，把源自福州的佛跳牆原汁原味且升級呈現，選用老母雞、金華火腿等食材，以慢火熬成金黃頂湯，再搭配南非五頭鮑魚、干貝、豬腳、蹄筋、排骨等精選好料，每一口都是台灣少見、道地正宗的福州傳統滋味。

▲頤宮中餐廳與老協珍推出「福州鮑魚佛跳牆」，選用南非五頭鮑，加以北海道野生大干貝、豬腳、蹄筋、排骨熬煮而成。（10,888元／份，君品酒店提供）

另一款「廣東老火例湯」更是來自香港的陳偉強主廚的強項，廣東人有喝湯文化，家家戶戶都愛煲湯，飯店做法自然更加精細，將多種頂級食材以慢火精萃，熬煮出層次豐富的上湯，陳偉強說：「時代不同，傳承廚藝和教學的方法也不同，不變的是對菜色品質的堅持與要求，聯名的年菜也必須對食材有同等的尊重與追求。」

▲頤宮與老協珍推出的「廣東老火例湯」，以豬里肌、豬龍骨、不見天，慢火細熬8小時而成。（1,980元／份，君品酒店提供）

頤宮中餐廳 Le Palais 地址：台北市大同區承德路一段3號17樓（台北君品酒店）

電話：02-2181-9999（轉頤宮）

營業時間：11:30～14:30、17:30～21:30

刷卡：可。收1成服務費。

年菜資訊：老協珍與頤宮聯手呈獻的「福州鮑魚佛跳牆」為6～8人份，10,888元／份；「廣東老火例湯」為4～6人份，1,980元／份，可在老協珍門市或官網 https://lxz.com.tw/ 購買，也可在頤宮中餐廳預購。

四、橘色：鱈場蟹與龍蝦膏黃金粥

以高端火鍋起家的橘色集團，今年已是第六年推出年菜組合，精選多國頂級海陸珍饈與精緻甜品，提供門市外帶限定與全台冷凍宅配兩種選擇，春節在家團聚也能輕鬆品嘗橘色經典的鍋物滋味。

其中門市外帶限定的「尊爵海陸組」，特選空運至台的日本活鱈場蟹，由專業團隊當日現宰現拆，從蟹肉到蟹膏一應俱全，最大程度保留鮮度與原味，食客在家就可輕鬆涮煮。濃郁蟹膏融入湯底，加進米飯後，立刻化身為橘色招牌的黃金粥，寓意金玉滿堂。為新春團聚增添富足與吉祥的意涵。

▲橘色門市限定年菜「尊爵海陸組」，嚴選日本活鱈場蟹，經過細膩拆解處理，一口吃下為金蛇年八方招財。（25,800元／6人份，橘色提供）

門市限定的另一組年菜「豪華海陸組」的主角是澳洲活龍蝦，同樣當日現宰處理，完整保留龍蝦膏的鮮美精華，涮煮後即可品嘗濃郁香氣與彈牙口感，另外搭配南非活鮑魚與美國Prime牛小排，絕對是新春圍爐桌上最受歡迎的海陸大餐。

▲橘色門市限定年菜「豪華海陸組」中包含空運澳洲活龍蝦，涮煮後鮮香滋味與彈牙的口感，是饕客必嘗的年節好滋味。（16,800元／6人份，橘色提供）

適合小家庭的「特饌海陸組」則包含經過專業處理的美國Prime牛肉和台灣頂級豬梅花，以及挪威鮭魚、日本松葉蟹鉗等海味。所有門市外帶年菜都會附贈橘色招牌甜點杏仁豆腐或焦糖布丁，為新春餐桌畫下甜蜜圓滿句點。

▲橘色門市限定年菜「特饌海陸組」適合人口較少的家庭。（8,888元／4人份，橘色提供）

▲每組門市限定年菜皆附贈橘色招牌甜點杏仁豆腐或焦糖布丁。（橘色提供）

橘色涮涮屋（一館） 地址：台北市大安區大安路一段135號B1

電話：02-2776-1658

營業時間：11:30～23:00

刷卡：可。收1成服務費。

年菜資訊：即日起至1月23日接受預購，1月24日至28日每天12:30～17:00，於橘色涮涮屋一館、A9館、台中新光館、Extension 1 by橘色門市提供自取服務。

五、玖尹：港式山珍海味佛跳牆

位在台北伊通街的時尚中餐廳「玖尹」，每年都會由行政主廚李冠儀及李國聖主廚精心設計讓人眼前一亮的年菜，今年也不例外，以粵式和創意手法烹調海味山珍，6人份的「年菜外帶套餐」足足有10道現做料理，包括「茉莉花蜜煙燻魚」、「藍莓醬燒腩排」、「石榴龍蝦豆苗餃」、「金絲燒汁黑豚捲」等4道前菜拼盤，光是迎賓菜就讓人食指大動。

▲玖尹的外帶年菜套餐包含10道現做料理，帶回家簡單復熱就可大快朵頤。（6人年菜套餐12,888元，玖尹提供）

主菜則有寓意年年有餘的「腐竹濃湯龍虎斑」、象徵蛇來運轉的「紫薯鑲龍蝦佐燕麥餅」、結合英國皇家經典牛排醬與紅糟醬汁的「黛安娜爐烤美國牛小排」、鮮味滿載的「鮑魚瑤柱芥菜煲」，主食則是發想自順德名菜大良炒鮮奶的「船釣中卷雲朵飯」，最後以貴氣養顏甜品「膠原雪燕燉雪蛤」作結，絕對可以豐盛擺滿一張大圓桌。

每年都廣受好評的佛跳牆則有閩式與港式兩種版本，「閩南炖寶台式佛跳牆」遵循古法純水泡發排翅，加入黑玉烏參、大連鮑、日本瑤柱、竹笙、北菇，以及台式佛跳牆必備之大甲芋頭、豬肚、排骨酥、鳥蛋、蹄筋等食材，慢燉9小時，充分釋放食材原汁原味，湯頭濃香撲鼻，芋頭綿密化口，料多味美。

▲廣受好評的「閩南炖寶台式佛跳牆」用料實在，湯鮮味美。（4,988元／份，玖尹提供）

另一款「港式山珍海味佛跳牆」首重上湯及高檔用料，先以老母雞、金華火腿、瑤柱、赤肉文火慢煮9小時，吊出鮮美清澈上湯，再加入排翅、花膠、黑玉烏參、大連鮑、日本瑤柱、竹笙、北菇、仿土雞、豬腳小火燉煮3小時，最後成就非凡鮮香滋味。無論哪一款佛跳牆，都盛裝在繪有金色圖騰取花開富貴吉祥寓意的訂製款陶甕中，吃完後陶甕還可以重複使用，相當環保。

▲「港式山珍海味佛跳牆」與台式佛跳牆使用的食材不同，滋味類似港式煲湯。（5,988元／份，玖尹提供）

年節送禮也推薦他家的禮盒，包含自家慢火炒製的「櫻花蝦XO醬」、以新鮮蘿蔔加港式臘腸、金鉤蝦及大量日本瑤柱製作的「干貝蘿蔔糕」，以及今年新研發，使用大甲芋頭、萬丹紅豆加入椰漿、糯米粉蒸製而成的「芋見相思甜糕」，選「步步高昇雙糕禮盒」則可以將蘿蔔糕和甜糕一網打盡。

預訂玖尹的外帶年菜或新年禮盒，從1月27日的小年夜到大年初二皆可提貨，如果不想在冰箱囤積太多食物，不必趕在年前取貨，當天現做現吃更新鮮。

▲「櫻花蝦XO醬」融合乾蔥、蒜頭、紅辣椒、朝天椒、馬拉盞不同層次的鮮辣，櫻花蝦與金鉤蝦增添海味，可拌炒時蔬或當沾醬使用。（468元／份，玖尹提供）

▲「步步高昇雙糕禮盒」包含干貝蘿蔔糕及芋見相思甜糕各一顆。（1,388元／份，玖尹提供）

玖尹Royal Joying Soirée 地址：台北市伊通街39號

電話：02-2508-2700

營業時間：11:30～14:30、17:30～21:30

年菜資訊：即日起接受年菜外帶預訂，1月27日（小年夜）提貨時段為11:30、17:30；1月28日（除夕）提貨時段11:00、14:00、16:00；1月29日（初一）、30日（初二）可於11:30、17:30提貨。禮盒提貨時段則由即日起至1月31日大年初三。

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