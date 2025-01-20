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張員瑛金髮回歸掀評價兩極　網嫌假髮質感不佳像戴便宜貨

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張員瑛金髮回歸被嫌假髮是NG貨？網友說「神仙顏值都被假髮浪費了！」

▲張員瑾金髮造型再掀熱議。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

韓團IVE成員張員瑛近日以金髮造型回歸登上舞台，引發網路上的熱烈討論！因為張員瑛這次的金髮造型被網友點出假髮質感不佳，甚至留言「這是假髮還沒醒嗎？」更有人戲稱這頂假髮像是在淘寶購入的便宜貨，認為質感稍嫌不足，無法完全襯托出張員瑛的高顏值。

在社群平台上，網友意見兩極，有人覺得假髮「過於厚重」、「不夠自然」，甚至提到這次的造型可能「拉低了她原本的氣質」，也有一些粉絲幽默回應：「不過不管戴怎樣的假髮，她的臉還是很好看啊！」

張員瑛金髮回歸被嫌假髮是NG貨？網友說「神仙顏值都被假髮浪費了！」

▲張員瑛金髮造型，網友意見兩極。（圖／翻攝自小紅書）

然而，也有不少粉絲力挺，表示張員瑛其實非常適合金髮，建議她可以直接嘗試染髮，因為「染金髮的效果會比現在戴假髮更自然、更有魅力！」一些支持者也認為，這樣的造型只是需要更多細節調整，未來可以更加精緻呈現。

不過說真的，如果想嘗試染金髮，後續髮質的保養非常重要！因為金髮漂染需要多次漂劑處理，容易對頭髮造成傷害，染後記得要選用適合染髮的洗髮精和護髮產品，尤其是無硫酸鹽配方，避免顏色過早褪去；平時則要加強深層護髮，使用髮油或護髮素補充養分，並減少高溫工具的使用，避免髮質變得乾燥毛躁甚至因為受損導致斷裂，這樣才能在追求亮眼髮色的同時，也保持頭髮的健康光澤喔。

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張員瑛金髮回歸被嫌假髮是NG貨？網友說「神仙顏值都被假髮浪費了！」

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張員瑛金髮回歸被嫌假髮是NG貨？網友說「神仙顏值都被假髮浪費了！」

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關鍵字：

周刊王, IVE, 張員瑛, 金髮, 髮型, 護髮

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