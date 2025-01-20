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UNIQLO新年節折扣開跑390元換新衣！還有「台灣年菜T恤」超應景

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記者鮑璿安／綜合報導

為了迎接農曆新春到來，UNIQLO新年節即日起至2月6日（四）正式登場，一口氣推出新品與各項限定優惠商品，女裝連帽休閒外套限定價格只要590元，此外也帶來了致敬台灣當地文化的客製年菜T恤，陪伴大家應景過好年！

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲女裝垂墜感牛仔寬褲，新春優惠1／17－1／23期間限定NT$990 。（圖／品牌提供）

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲拉鍊布勞森外套新春推薦NT$1,690 。（圖／品牌提供）

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲柔軟圓領T恤390元 。（圖／品牌提供）

這次的限定優惠非常多元，包含早春高人氣多款牛仔褲擁有NT$990新價格，像是新款女裝垂墜感牛仔寬褲擁有寬鬆喇叭剪裁，以及男士衣櫥必收的EZY牛仔褲，都非常百搭日常。另外針對換季的針織衫品項，則有女裝3D織法針織衫、男女適穿可機洗米蘭羅紋圓領針織；就連時下流行的經典不敗男女裝布勞森外套也納入優惠，搭配多款春意新色，輕鬆打造開運好感穿搭。而內衣、女裝連帽休閒外套以及男女童適穿的童裝DRY休閒外套，期間限定都只要NT$590。

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

此外，台灣驕傲辦桌系列 UTme! 繼續推出新品，集結安爺堂、Bio_ogist、eggtall三位新創工藝藝術家，並以台灣辦桌文化為主題，合作創作出一系列台灣春節年菜。民眾可於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店及LaLaPort台中店，透過UTme!創作獨一無二的年菜T恤。1月17日（五）至1月23日（四）消費滿NT$2500即贈拼色大容量保溫保冷袋，共5色，1月24日（五）至1月30日（四），消費滿NT$1,000即贈新春聯名阿原手工皂，店鋪取貨滿NT$2,500則贈送莫蘭迪色保溫瓶。

【看更多話題資訊】

來自新加坡的CHARLES & KEITH（簡稱小CK）旗下包袋配件品牌PEDRO迎來全新的微風信義店，打造出簡潔現代的購物空間，熱門的單肩包、樂福鞋全都到齊，同時還帶來了台灣限定絎縫單肩托特包，不能錯過！特別推薦的包款像是Demi系列，呼應PEDRO一貫低調極簡的設計語言，柔和皮質結合水桶包、托特包等廓形，呈現各種風格。若是在派對季缺少一顆亮眼包款，Jatte單肩包採用亮面金屬質感流露Y2K特質；Stella迷你手拿包採用方盒結構，硬挺的外殼飾以超大蝴蝶結與銀色鏈條提帶，散發璀璨奪目的光澤感。

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲PEDRO微風信義店全新店裝以中性色調搭配霧面地磚，不鏽鋼金屬與木質細節構築出簡潔沉靜的氛圍。（圖／品牌提供）

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼ PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲Demi系列麂皮包3,990元；Jatte銀色單肩包3,290元；ICON皮革厚底樂福鞋3,690元；台灣限定絎縫托特包3,290元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNIQLO, 新年優惠, 年菜T恤, 牛仔褲, 辦桌文化

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