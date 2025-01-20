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會員平均一年狂買80萬元　麗晶精品如何僅用52品牌賺75億？

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▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）

▲麗晶精品2024年營業額達75億元，是全台成長最高的精品百貨。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

回顧2024年，精品業進入不景氣，以往主力以精品掛帥的賣場，也迎來業績衰退，全台以精品為主力的百貨，有成長的寥寥可數，而幾乎是全為精品品牌的麗晶精品，在2024年還有超乎6%的成長幅度，拿下全台精品百貨成長率最高，顯示精品經營主要回復至主力客，而其「款待」的寵客哲學，也讓麗晶精品在去年這片退去的精品潮仍屹立不搖。

下週就是農曆蛇年，百貨2024年的營收懂計也紛紛出爐，回顧2024年以精品為主力的百貨業績，僅台中新光三越、台北101購物中心、漢神巨蛋、板橋大遠百、麗晶精品有成長，其他均受影響，據悉還有百貨比去年少賺近7億元，通路人士也表示今年精品、化妝品都衰退，還聽說有精品業績比2023年直接砍了4成。

去年民眾出國盛行，直接影響可支配所得，加上精品在疫情期間破紀錄的2、3倍飆漲，以香奈兒為例，3年疫情期間漲了9次價格，也漸漸地讓中產階級、小資族縮手，去年精品回歸到主力客，也正好是麗晶精品的主要客層，在一片哀號聲中，麗晶精品僅靠館內52個品牌，2024年賺破75億元，成長6%至7%，不但持續創下新高，還是全台精品百貨裡成長最多的。

▲麗晶精品2025年春節。（圖／業者提供）

▲麗晶精品2025年春節於地下二樓挑高區，打造近千隻充滿祝福寓意的金鶴迎接農曆春節。

麗晶精品結合飯店服務資源，經營台灣高端客群有成，才會在2024年精品銷售回歸主力客層的情況下不受影響，據悉全台香奈兒前5名的VIP都在麗晶精品的門店，而麗晶精品的會員客單更達到80萬至100萬元，年消費滿120萬元、單筆消費滿60萬元的黑卡會員更，去年更有20%的高成長。

麗晶精品的寵客學在於獨特感，而非僅是結合飯店服務而已，每個月會舉辦固定聚會，請消費前幾名的貴婦喝午茶，不但能呈現回饋，還能讓貴婦們「好好交流」，而年度消費的大客戶，不僅款待奢華的國外旅遊，更安排一些獨特體驗，據悉甚至有一年因該城市交通狀況擁擠，居然請到警察來幫忙開路，那種經驗是有錢都買不到的。

麗晶精品表示，去年主力成長在於Fashion如服飾、配件等，香奈兒、愛馬仕與LV仍是最受歡迎的精品店，預計4月底會有勞力士全球最新形象店進駐，其店內規劃4間VIP室，讓低調的貴客能擁有隱私，也結合館內餐飲，讓消費者可直接在VIP室用餐，另還有一間日本頂級時尚品牌也將在4月進駐，是該品牌首度在台落地，也是全台獨家的門店。

關鍵字：

精品百貨, 麗晶精品, 2024年, 成長, 營收

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