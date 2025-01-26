《單身即地獄4》男成員私服風格　陸俊書演過《Sweet Home》是穿搭高手

文／美人圈

號稱最辣眼的韓國戀愛實境節目《單身即地獄4》終於在Netflix正式開播啦！除了辛辣的遊戲配對環節讓人期待值爆表外，每一季的高顏值參加者自然也是精彩看點之一。繼小編搶先整理的《單身即地獄4》成員IG懶人包，這回也要揭開帥哥們的IG私服穿搭，各個有顏值又懂穿，根本寶藏男孩，趕緊下滑追蹤起來！

▲《單身即地獄4》在Netflix正式開播。（圖／IG@netflixkr）

《單身即地獄4》男成員

1：陸俊書

私服穿搭風格：痞帥軍事風

曾經演過《Sweet Home》、擁有「肩膀流氓」稱號的陸俊書憑藉厚實太平洋寬肩吸引一票女孩關注！過去曾為職業軍人的他就連私服穿搭都會融入軍裝風，像他就經常上身MA-1飛行外套或是帶有迷彩圖騰的夾克，不只有型，穿上也多了幾分男人的獨特魅力。此外，陸俊書也很喜歡搭配毛帽或鴨舌帽讓整體造型更有亮點！

▲陸俊書曾經演過《Sweet Home》。（圖／IG@6dory，下同）

此外，陸俊書平時上身的單品也大多是男生衣櫃常見的基本款，且特別鍾愛黑色配色的單品，簡單清爽的打扮再搭配上他那張雕刻系的帥顏，簡直行走的費洛蒙！

2：金泰煥

私服穿搭風格：暗黑率性風

被譽為「模特兒界的金秀賢」的金泰煥已經出道多時，早已累積不少人氣，此次加盟《單身即地獄4》表現也令人期待。本就擁有衣架子模特兒身材的金泰煥自然是穿什麼都好看，但仔細瀏覽IG會發現他特別喜歡以深色系服裝出鏡，尤其是帶有個性神秘感的黑色！

▲金泰煥被譽為「模特兒界的金秀賢」。（圖／IG@keemtehwan）

由於金泰煥本身身型偏骨感、精瘦，為了在增添份量感，他多半會選擇寬落肩款、寬鬆立挺版型的T恤，不僅活動上更為舒適輕鬆，寬肩剪裁能突顯胸肩視覺效果，搭配高磅數材質，營造厚實身形，整個人更顯壯碩。此外，利用不同單品去做堆疊，像是外搭皮外套等，也能改善看上去很單薄的問題。

▲金泰煥私服喜歡黑色系。（圖／IG@keemtehwan）

3：張泰旿

私服穿搭風格：韓系歐爸風

同樣是出道多年的演員代表張泰旿，他的私服穿搭就是妥妥的韓系歐爸風了！基本上韓國男生衣櫃經常出現的單品，如：長版風衣外套、西裝外套、針織衫、白T恤、白褲等都是日常標配。韓系穿搭在配色上大多以柔和、低調顏色為主，像是黑、白、灰等基本色，為了讓造型更出彩，適時的加入配件做點綴也很重要，簡單戴個項鍊、戒指立刻抓住目光。

▲張泰旿私服穿搭走韓系歐爸風。（圖／IG@tachyonproject）

張泰旿的風格也是《單身即地獄4》男成員中相對百變的，可能是因為演員的身份，經常要出席各種不同場合，因此除了休閒套裝外、也經常能看到他以成套西裝現身，走到哪都散發成熟男人的魅力，真的太圈粉。

▲張泰旿私服也有許多成套西裝裝扮。（圖／IG@tachyonproject）

4：金淨洙

私服穿搭風格：質感正裝風

經營五間咖啡和烘焙店的金淨洙作為CEO私服經常以成套西裝散發成熟男人魅力！在西裝的顏色選擇上，他大多以低調的灰色和黑色來襯托出穩重和專業的感覺。此外，金淨洙私服也大多以同色系單品做搭配，不僅給人乾淨清爽的印象，Tone On Tone穿搭也很有視覺延伸效果，比例看上去更高挑。

▲金淨洙私服經常以成套西裝散發成熟男人魅力！（圖／IG@justsoo_it）

想要擁有金淨洙同款的歐爸大長腿，可以學他善用韓系穿搭必備的紮衣服的技巧，把衣服平整的紮進褲子，接著再沿著褲頭把衣服慢慢拉出來，直到覆蓋住褲頭為止，最後再把拉出來的部分整理平整即可，如此一來就能穿出好比例。另外，搭配皮帶也是凹造型神器，同時能達到凸顯腰身作用，顯高必備！

▲韓系穿搭必備紮衣服的技巧。（圖／IG@justsoo_it）

5：鞠同鎬

私服穿搭風格：高級簡約風

擁有迷人電眼，且因反差萌個性受到主持人們喜愛的鞠同鎬同樣私服偏好同色系單品！比起賣弄名牌、或是大膽玩各種色彩，像鞠同鎬這樣選擇以低飽和配色呈現的精緻韓男穿搭更受到女生好評，第一次約會好感度也比較高。

▲鞠同鎬的精緻韓男穿搭更受到女生好評。（圖／IG@donghokook，下同）

多數男生會把同色系穿搭的可能性侷限在只能用一種配色做搭配，但其實可以透過相近色單品在造型上營造出漸變色調增加整體層次感！

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