肌膚卡粉不一定是缺水！3個冬季底妝小知識　搞懂膚質更上一階

▲挑選粉底別只試手上，試在臉上和查看成分都是基本功。（圖／翻攝自instagram@nozomisasaki_official、innisfreeofficial，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著氣溫降低，肌膚乾燥敏感通通來，最常用的底妝好像已經撐不住，總是出現卡粉、脫皮等現象，上星期使用都還很好，為什麼妝感會差那麼遠呢？以下關於冬季底妝的小知識，你不可不知！

#溫度下降，皮膚水份流失

氣溫降低或寒流來襲，冷風會直接吹向臉部，引起水分流失，肌膚水分不足的話，乾燥泛紅通通來，這時你該選擇更保濕潤澤度高的粉底，上妝同時幫助滋潤肌膚。所謂的滋潤不只是試在手上的觸感，成分也可以一起考量進去，像是選擇含水分高、具保濕作用的維生素E、泛醇（Panthenol）成分的粉底就很不錯。

#粉底卡粉可能是「缺油」

有時候肌膚缺水而導致上不了妝，其實這時候的肌膚也同時缺乏油分，沒有油分幫助將水分鎖進肌膚，自然會令水分逐漸流失。建議塗粉底前可將美容油與粉底混合，也可將平日使用的飾底乳與粉底混合，這樣的妝容會來得更輕盈

#泛紅脫皮靠濕敷急救

秋冬天氣容易使皮膚缺水泛紅，許多女生想要快速遮蓋，就會上一層又一層的粉底，一不小心妝容就變得厚重。與其這樣不如在上粉底前，用化妝水擦拭去除脫皮，又或是以化妝棉沾取化妝水濕敷，加強在鼻頭、額頭或臉頰容易乾的部位，又或是使用微濕美妝蛋上妝，用按壓彈點方式上妝會更貼膚。