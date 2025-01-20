命理大師分析2025年健康運勢！7大生肖身體容易出狀況

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

2025蛇年即將到來，許多人都希望新的一年能健康順利、充滿活力。根據命理大師李玉珮分析，每個生肖在蛇年都有不同的健康隱憂，如屬牛的朋友在心血管保健到體質調理都需要特別注意，京都堂中醫師吳明倉也提供養護方法，讓每個人都能蛇年健康順利。

牛：心血管疾，不容輕忽

李玉珮提醒，屬牛者會有血光之災，要特別注意心血管疾病的問題。吳明倉表示，中醫在診斷心臟疾病時看得是「氣血」，主要是因為心陽氣虛，血脈運行不暢，日常飲食可多攝取補血的含鐵食物，或是從事適當的運動，如瑜珈、快走等，並且可以多曬太陽補充元氣，也可透過飲用潤膳飲來增強體力、營養補給。

虎： 健脾養胃，皮膚養護

2025年會碰到刑太歲，除了容易產生口角外，健康也要注意，特別是皮膚、腸胃等部位，吳明倉表示，中醫觀點來說，腸胃道、消化道系統屬「脾胃」，若脾胃功能較虛弱時，就容易產生食慾減退、腸胃脹氣、水腫…等問題，可以透過日常飲用纖膳飲調節生理機能、幫助維持消化道，另外也要避開生冷的食物，除了使脾胃功能變差外，也容易使體內濕氣囤積，使皮膚產生問題。

龍：滋補強身，預防感冒



由於病符星臨門，容易發生感冒，精神恍惚的狀況，甚至會影響到睡眠品質，需要特別注意。吳明倉表示，中醫稱「傷風」，即是因人體感受外邪侵犯所引起的疾病，建議可以日常就搭配飲用衡膳飲來滋補強身、調整體質，避免外邪入侵，同時要避免熬夜，多吃顧腎的食物搭配溫和的運動。

蛇：傷筋挫骨，注意安全

屬蛇的朋友們今年坐太歲，在健康方面要特別注意，由於劍鋒星、伏屍星、血刃星相伴，容易受傷、外傷，要特別小心。吳明倉認為，無論是小傷口還是大手術，後續的照護都別忘了要補氣補血，增強自我修復的能力，建議可以飲用潤膳飲，內含當歸、黃耆可增強體力、滋補強身，同時要減少生冷、辛辣的食物，可以多補充胡蘿蔔、番茄、魚油等可加速傷口癒合的食物。

羊：勿臨險處，遠離油膩

屬羊的人疾病意外容易發生，應避免前往危險的地方．同時過年團圓時的大魚大肉也要注意減少、遠離油膩、高鹽、高糖的食物，吳明倉表示，除了會造成心血管、三高等慢性病的問題外，也容易造成情緒煩躁，這類型的人可以多喝沁膳飲來退火、生津止渴，也推薦可以在餐前喝一杯水，增加飽足感，避免過度進食，若是情緒煩悶也可以多飲用頤膳飲來幫助入睡。

雞：車關水難，筋骨痠痛

三合太歲，吉星臨門，唯獨健康運需要特別注意，要小心車關及水難，同時會容易筋骨痠痛，影響體態。吳明倉表示，筋骨痠痛發生的年齡層已經下滑至年輕族群了，可能因姿勢不良、肌肉過度使用或是過度勞累等問題，也可能因溫度、濕度的改變使風寒濕邪入侵，可以適度攝取羊肉、山藥、堅果等補陽食材，幫助顧腎顧筋骨，也可以透過中醫埋線的方式改善體態、緊實拉提。

狗：悲觀消極，小病不斷

在健康運上因為遇到死符，2025年悲觀消極，容易有負面的想法出現，大病沒有，但小病不斷，吳明倉提醒，可能是因為免疫力低下的問題，可以透過衡膳飲來滋補強身，同時透過潤膳飲來幫助入睡，讓身體得到適度的休息，增強體力，遠離疾病。