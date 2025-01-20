fb ig video ETtoday search mobile

命理大師分析2025年健康運勢！7大生肖身體容易出狀況

>

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

2025蛇年即將到來，許多人都希望新的一年能健康順利、充滿活力。根據命理大師李玉珮分析，每個生肖在蛇年都有不同的健康隱憂，如屬牛的朋友在心血管保健到體質調理都需要特別注意，京都堂中醫師吳明倉也提供養護方法，讓每個人都能蛇年健康順利。

命理,生肖,李玉珮,京都堂,中醫師,吳明倉,健康。（圖／達志示意圖）

牛：心血管疾，不容輕忽

李玉珮提醒，屬牛者會有血光之災，要特別注意心血管疾病的問題。吳明倉表示，中醫在診斷心臟疾病時看得是「氣血」，主要是因為心陽氣虛，血脈運行不暢，日常飲食可多攝取補血的含鐵食物，或是從事適當的運動，如瑜珈、快走等，並且可以多曬太陽補充元氣，也可透過飲用潤膳飲來增強體力、營養補給。

虎： 健脾養胃，皮膚養護

2025年會碰到刑太歲，除了容易產生口角外，健康也要注意，特別是皮膚、腸胃等部位，吳明倉表示，中醫觀點來說，腸胃道、消化道系統屬「脾胃」，若脾胃功能較虛弱時，就容易產生食慾減退、腸胃脹氣、水腫…等問題，可以透過日常飲用纖膳飲調節生理機能、幫助維持消化道，另外也要避開生冷的食物，除了使脾胃功能變差外，也容易使體內濕氣囤積，使皮膚產生問題。

命理,生肖,李玉珮,京都堂,中醫師,吳明倉,健康。（圖／達志示意圖）

龍：滋補強身，預防感冒

由於病符星臨門，容易發生感冒，精神恍惚的狀況，甚至會影響到睡眠品質，需要特別注意。吳明倉表示，中醫稱「傷風」，即是因人體感受外邪侵犯所引起的疾病，建議可以日常就搭配飲用衡膳飲來滋補強身、調整體質，避免外邪入侵，同時要避免熬夜，多吃顧腎的食物搭配溫和的運動。

蛇：傷筋挫骨，注意安全

屬蛇的朋友們今年坐太歲，在健康方面要特別注意，由於劍鋒星、伏屍星、血刃星相伴，容易受傷、外傷，要特別小心。吳明倉認為，無論是小傷口還是大手術，後續的照護都別忘了要補氣補血，增強自我修復的能力，建議可以飲用潤膳飲，內含當歸、黃耆可增強體力、滋補強身，同時要減少生冷、辛辣的食物，可以多補充胡蘿蔔、番茄、魚油等可加速傷口癒合的食物。

羊：勿臨險處，遠離油膩

屬羊的人疾病意外容易發生，應避免前往危險的地方．同時過年團圓時的大魚大肉也要注意減少、遠離油膩、高鹽、高糖的食物，吳明倉表示，除了會造成心血管、三高等慢性病的問題外，也容易造成情緒煩躁，這類型的人可以多喝沁膳飲來退火、生津止渴，也推薦可以在餐前喝一杯水，增加飽足感，避免過度進食，若是情緒煩悶也可以多飲用頤膳飲來幫助入睡。

命理,生肖,李玉珮,京都堂,中醫師,吳明倉,健康。（圖／達志示意圖）

雞：車關水難，筋骨痠痛

三合太歲，吉星臨門，唯獨健康運需要特別注意，要小心車關及水難，同時會容易筋骨痠痛，影響體態。吳明倉表示，筋骨痠痛發生的年齡層已經下滑至年輕族群了，可能因姿勢不良、肌肉過度使用或是過度勞累等問題，也可能因溫度、濕度的改變使風寒濕邪入侵，可以適度攝取羊肉、山藥、堅果等補陽食材，幫助顧腎顧筋骨，也可以透過中醫埋線的方式改善體態、緊實拉提。

狗：悲觀消極，小病不斷

在健康運上因為遇到死符，2025年悲觀消極，容易有負面的想法出現，大病沒有，但小病不斷，吳明倉提醒，可能是因為免疫力低下的問題，可以透過衡膳飲來滋補強身，同時透過潤膳飲來幫助入睡，讓身體得到適度的休息，增強體力，遠離疾病。

命理,生肖,李玉珮,京都堂,中醫師,吳明倉,健康。（圖／達志示意圖）

關鍵字：

命理, 生肖, 李玉珮, 京都堂, 中醫師, 吳明倉, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#打麻將 女友來電扯在搞設計！360個模組中挑16個給3客戶看

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

ONE BOY機能衣「付錢等兩個月拿不到貨」　消費者怒斥詐騙

ONE BOY機能衣「付錢等兩個月拿不到貨」　消費者怒斥詐騙

蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本

蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本

星巴克今起推「大杯以上買一送一」　連續兩天爽賺一杯

星巴克今起推「大杯以上買一送一」　連續兩天爽賺一杯

宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬 UNIQLO新年節折扣開跑390元換新衣！還有「台灣年菜T恤」超應景 成功者都有的4種氣質　決定整個人是否有「高級感」 鞋櫃爆了也要買！2025話題球鞋盤點　PUMA賽車鞋、鬼塚虎Y3K潮流必跟上 金秀賢拎Prada包「全黑機場時尚」帥翻！金泰梨男孩風短髮搭大包超萌 45歲周杰倫又帥又潮！軍裝外套配針織背心輕鬆穿出少年感 張韶涵「錶王」收藏再+1　133萬綠面方錶優雅上手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面