新的一年用「減法生活」找回快樂　給總有煩心事的人

▲試試減法生活，有助於改善你對人生的煩躁。（圖／pakutaso）

記者蔡惠如／綜合報導

總是覺得生活上有一大堆煩心的小事？某某東西還沒做、這些東西還沒買、空閒時候還要打掃做家事，人生的經歷全耗在無意義的事情上，難怪會覺得厭世，其實工作跟生活不用這麼累、也不用總要花冤枉錢，捨棄一些的「減法人生」說不定更適合你。

▲想開一點讓你更快樂。（圖／unsplash）

「減法人生」不代表什麼都不做，而是「挑重要的事情做」，以工作而言，在一人當兩人用的勞動條件市場，不要妄想工作會有做完的一天，而是要改變角度「減少未完成的工作」。

▲花時間釐清重要行程乍看之下更花時間，其實不然。（圖／PEXELS）

上班：簡化工作行程

想要簡化工作行程，就是要增加效率，除了加強工作密度之外，還有一個重點就是「確認目標」，找出目前手邊最重要的工作，然後跟上司確認「想要達成什麼結果」以及「現在短期內能做到什麼」，要讓上司有個底，不然只是豪無邊際的白費工。

▲若你有衝動消費習慣，建議延遲消費。（圖／達志示意圖）

理財：減少不必要的花費

仔細檢視自己的衣服或居家用品，你有囤貨的跡象嗎？還是發現一件衣服自己從來沒穿過？若有這樣的趨勢，首先需要強迫自己儲蓄，每個月至少撥10%薪資進銀行，然後對於衝動消費的習慣，就用「延遲消費」來解決，當想要買一樣東西時，告訴自己「過兩天再說」，你會發現你省了不少錢。

▲許多運動在家就能做，花10分鐘能讓你更有精神。（圖／翻攝PEXELS）



健康：每天至少花10分鐘運動

或許你回到家已經很晚，你只想洗個澡後看電視輕鬆一下，但不要把跑客戶走在路上的時間當成運動，因為你也只比坐辦公室的上班族多動一點而已，現在獲得運動影片管道這麼多，告訴自己每天至少要運動10分鐘，而以美食作為情緒發洩的你，記得只點自己能吃得下的量。