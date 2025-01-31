fb ig video ETtoday search mobile

新的一年用「減法生活」找回快樂　給總有煩心事的人

>

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲試試減法生活，有助於改善你對人生的煩躁。（圖／pakutaso）

記者蔡惠如／綜合報導

總是覺得生活上有一大堆煩心的小事？某某東西還沒做、這些東西還沒買、空閒時候還要打掃做家事，人生的經歷全耗在無意義的事情上，難怪會覺得厭世，其實工作跟生活不用這麼累、也不用總要花冤枉錢，捨棄一些的「減法人生」說不定更適合你。

▲女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲想開一點讓你更快樂。（圖／unsplash）

「減法人生」不代表什麼都不做，而是「挑重要的事情做」，以工作而言，在一人當兩人用的勞動條件市場，不要妄想工作會有做完的一天，而是要改變角度「減少未完成的工作」。

▲辦公、職場。（圖／翻攝PEXELS）

▲花時間釐清重要行程乍看之下更花時間，其實不然。（圖／PEXELS）

上班：簡化工作行程
想要簡化工作行程，就是要增加效率，除了加強工作密度之外，還有一個重點就是「確認目標」，找出目前手邊最重要的工作，然後跟上司確認「想要達成什麼結果」以及「現在短期內能做到什麼」，要讓上司有個底，不然只是豪無邊際的白費工。

▲▼ 刷卡,結帳,消費,購物。（圖／達志／示意圖）

▲若你有衝動消費習慣，建議延遲消費。（圖／達志示意圖）

理財：減少不必要的花費
仔細檢視自己的衣服或居家用品，你有囤貨的跡象嗎？還是發現一件衣服自己從來沒穿過？若有這樣的趨勢，首先需要強迫自己儲蓄，每個月至少撥10%薪資進銀行，然後對於衝動消費的習慣，就用「延遲消費」來解決，當想要買一樣東西時，告訴自己「過兩天再說」，你會發現你省了不少錢。

▲減肥,減重,鮭魚,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲許多運動在家就能做，花10分鐘能讓你更有精神。（圖／翻攝PEXELS）

健康：每天至少花10分鐘運動
或許你回到家已經很晚，你只想洗個澡後看電視輕鬆一下，但不要把跑客戶走在路上的時間當成運動，因為你也只比坐辦公室的上班族多動一點而已，現在獲得運動影片管道這麼多，告訴自己每天至少要運動10分鐘，而以美食作為情緒發洩的你，記得只點自己能吃得下的量。

關鍵字：

煩躁, 減法人生, 快樂, 理財, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶

貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶

5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜

5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜

最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙

最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間 2025 SOGO大巨蛋、南港LaLaport來了！還有最大間星巴克將登場 沖繩「侏羅紀公園JUNGLIA」終於要開了！坐越野裝甲車被恐龍追太刺激 過年必追5大超火韓劇！現在撥打的電話、淚之女王劇情緊湊又浪漫 第一眼看到女人還畫筆？超準心測知道你現在處境 營養師教你8招停止內耗　「好好睡覺」比補充B群還管用 《單身即地獄4》陸俊書反差感令人心動！他的7件事一次看　短髮也超帥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面