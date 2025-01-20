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宋慧喬：想要得到的總得不到　 我告訴自己：別貪心就順其自然吧！

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▲▼宋慧喬：我告訴自己別貪心就順其自然吧！ 。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

▲宋慧喬最近換上俏麗短髮，依然輕鬆駕馭。（圖／翻攝自IG/kyo1122，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

宋慧喬外型甜美但卻總給人高冷的印象，尤其是離婚後的傳言滿天飛，更讓人好奇她的內心世界，日前她上韓綜侃侃而談她近年來的心情轉折，讓大家一窺真實的宋慧喬，以下金句尤其讓人印象深刻，或許能給你一些啟發。

#就算壓力真的很大，我也不是那種會覺得辛苦或是讓自己更痛苦的人，我是會那種「什麼都不管了」的這種性格。

▲▼宋慧喬：我告訴自己別貪心就順其自然吧！ 。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

#我沒有夢想，我覺得當下最重要，我不知道未來會變怎麼樣，但只要我活好當下，我相信未來是很美好的。

▲▼宋慧喬：我告訴自己別貪心就順其自然吧！ 。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

#不管我想擁有什麼角色，只要太想得到，就總是無法得到，所以也總容易感到失望，但從某個瞬間開始，我就覺得我別貪心了，就順其自然吧！是我的就會是我的，不屬於我的應該就會去別人那裡，所以我對過去的事都不後悔。

#身為女人、身為演員宋慧喬，雖然有過開心的事、痛苦的事，但人生不過如此，所以那個瞬間雖然感到辛苦，但我會這麼想：「我會是為了未來更上一層樓，才會經歷那麼寶貴的修鍊。」

▲▼宋慧喬：我告訴自己別貪心就順其自然吧！ 。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

#我從未想過「我現在站在頂端很幸福，也從未煩惱過，如果我突然人氣狂跌怎麼辦？只是覺得時間到了，我就會自然而然的消失，在那個時間來臨之前，我多努力就好，有人願意找我，我就繼續努力；如果沒人找我，就努力休息，如果能慢慢的、開心的退下來就好了。

關鍵字：

宋慧喬, 心情轉折, 人生觀, 女演員, 成長

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