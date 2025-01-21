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減脂、增肌可同時進行？營養師：兩者需分開效果才會好

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▲▼營養師：減脂和增肌需分開效果才會好 。（圖／Unsplash）

▲高體脂者建議先減脂再增肌。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

增肌減脂可以同時進行嗎？營養師余朱青表示，建議減脂、增肌應該分開，因為兩者需要完全不同的熱量狀態，若是體脂肪較高，可以先減脂降低多餘脂肪，不僅能讓身體更輕盈，也能讓肌肉線條更明顯。

營養師余朱青分享，許多朋友剛健身都會問：「我應該先減脂還是增肌？能不能同時呢？」她則是建議減脂和增肌需要分開，效果才會好，因為兩者需要完全不同熱量狀態，減脂需要熱量赤字（攝取熱量少於消耗熱量），而增肌需要熱量盈餘（攝取熱量多於消耗熱量），因此先專注於單一目標，才能得到理想的效果，若體脂率較高的話，則是建議先減脂降低多餘脂肪。

#減脂飲食重點

首先每日攝取熱量需小於消耗熱量，建議赤字約300-500大卡，而食物建議以高蛋白低脂肪為主，像是瘦肉、雞胸肉、豆腐、魚類都是好選擇，另外增加膳食纖維也很重要，也就是多吃蔬菜、水果和全穀類，增加飽足感。

▲▼營養師：減脂和增肌需分開效果才會好 。（圖／Unsplash）

#增肌飲食要點

每日多攝取200-300大卡，並搭配重訓增加肌肉量，避免脂肪累積，蛋白質需攝取充足，每公斤體重攝取1.6-2克蛋白質，幫助肌肉合成，搭配碳水化合物與健康油脂攝取，提供足夠能量。

營養師也補充，減脂和增肌雖然不能完全同步進行，但透過正確的規劃，就可以在不同階段逐步實現理想體態。無論是減脂還是增肌，飲食控制和運動的結合都是關鍵。只要持續努力，健康和體態都會變得越來越好。

關鍵字：

健身, 減脂, 增肌, 營養, 飲食

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