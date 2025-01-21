林家正登lululemon廣告帥氣造型曝光！透露私下最愛單品粉絲快買同款

記者鮑璿安／台北報導

12強中華隊主戰捕手林家正擁有高人氣，而他最近更為愛牌加拿大專運動服飾品牌 lululemon拍攝形象廣告，為大家演繹全新的新春穿搭，也透露了自己最喜歡的品牌單品，甚至表示穿上後「常會舒服到讓我忘記我有穿褲子」！





▲lululemon推出「回到春天」新春限定系列攜手心靈捕手林家正翻新演繹。（圖／品牌提供）

lululemon推出2025「回到春天」新春限定系列，林家正換上寬版剪裁搖粒絨半拉鍊式上衣搭配ABC運動褲展現極佳帥度，系列靈感源自傳統生肖圖案和古代花卉版畫藝術，巧妙融合傳統與現代設計，如Align™ 系列和Scuba系列，呈獻蛇年新款。身為lululemon愛好者的林家正表示：「第一次接觸到lululemon是在大學的瑜伽課程，原以為品牌僅針對女性推出瑜伽服飾，沒想到也有很多適合男性各種運動或日常穿著的服飾。」其中他特別喜歡上衣半拉鍊式的設計，並分享會在日常運動時選擇翻領較為輕鬆，而在正式場合則會立起領子展現不同的風格氣場。





▲重磅棉質針織布長袖上衣TWD$2,980；Define外套。（圖／品牌提供）

為迎接蛇年新氣象，林家正也推薦粉絲們一起穿上經典的紅白色系走春拜年，無論是搖粒絨半拉鍊式上衣，或是經典版型刷毛襯衫，都能滿足休閒個性與兼具保暖功能。除了上衣外，ABC褲款也一直是林家正衣櫃不可或缺的單品，「當我換上ABC褲款的時候，常會舒服到讓我忘記我有穿褲子！」林家正興奮分享，「因為長期比賽與練習的關係，讓我會需要不斷變換各種姿勢和角度，品牌的褲裝能讓我隨心所欲地完成所有動作，充分幫助我專注在比賽！」





▲Nike「靈蛇迎新」系列。（圖／品牌提供）



同時，Nike「靈蛇迎新」系列以蛇靈動蜿蜒的姿態融入「靈動蛇紋」及「乙巳、春、銅錢」等新年符號，貫穿男子、女子和兒童產品，涵蓋籃球、跑步、運動生活等系列。像是經典款式Nike Air Force 1，鞋頭搭配寓意 「好運連連」的金屬扣，另一款則透過新年特製鞋帶和中國結等元素點綴復古色系拼接皮革；而Nike Dunk Low採用拼接面料，同樣以玉石系配色結合蛇年設計巧思。