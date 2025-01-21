fb ig video ETtoday search mobile

林家正登lululemon廣告帥氣造型曝光！透露私下最愛單品粉絲快買同款

>

記者鮑璿安／台北報導

12強中華隊主戰捕手林家正擁有高人氣，而他最近更為愛牌加拿大專運動服飾品牌 lululemon拍攝形象廣告，為大家演繹全新的新春穿搭，也透露了自己最喜歡的品牌單品，甚至表示穿上後「常會舒服到讓我忘記我有穿褲子」！

▲▼ 12強中華隊主戰捕手林家正擁有高人氣 。（圖／品牌提供）

▲▼ 12強中華隊主戰捕手林家正擁有高人氣 。（圖／品牌提供）

▲▼ 12強中華隊主戰捕手林家正擁有高人氣 。（圖／品牌提供）

▲lululemon推出「回到春天」新春限定系列攜手心靈捕手林家正翻新演繹。（圖／品牌提供）

lululemon推出2025「回到春天」新春限定系列，林家正換上寬版剪裁搖粒絨半拉鍊式上衣搭配ABC運動褲展現極佳帥度，系列靈感源自傳統生肖圖案和古代花卉版畫藝術，巧妙融合傳統與現代設計，如Align™ 系列和Scuba系列，呈獻蛇年新款。身為lululemon愛好者的林家正表示：「第一次接觸到lululemon是在大學的瑜伽課程，原以為品牌僅針對女性推出瑜伽服飾，沒想到也有很多適合男性各種運動或日常穿著的服飾。」其中他特別喜歡上衣半拉鍊式的設計，並分享會在日常運動時選擇翻領較為輕鬆，而在正式場合則會立起領子展現不同的風格氣場。

▲▼ 12強中華隊主戰捕手林家正擁有高人氣 。（圖／品牌提供）

▲▼ 12強中華隊主戰捕手林家正擁有高人氣 。（圖／品牌提供）

▲重磅棉質針織布長袖上衣TWD$2,980；Define外套。（圖／品牌提供）

為迎接蛇年新氣象，林家正也推薦粉絲們一起穿上經典的紅白色系走春拜年，無論是搖粒絨半拉鍊式上衣，或是經典版型刷毛襯衫，都能滿足休閒個性與兼具保暖功能。除了上衣外，ABC褲款也一直是林家正衣櫃不可或缺的單品，「當我換上ABC褲款的時候，常會舒服到讓我忘記我有穿褲子！」林家正興奮分享，「因為長期比賽與練習的關係，讓我會需要不斷變換各種姿勢和角度，品牌的褲裝能讓我隨心所欲地完成所有動作，充分幫助我專注在比賽！」

▲▼ 盤點蛇年限定鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點蛇年限定鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點蛇年限定鞋 。（圖／品牌提供）

▲Nike「靈蛇迎新」系列。（圖／品牌提供）

同時，Nike「靈蛇迎新」系列以蛇靈動蜿蜒的姿態融入「靈動蛇紋」及「乙巳、春、銅錢」等新年符號，貫穿男子、女子和兒童產品，涵蓋籃球、跑步、運動生活等系列。像是經典款式Nike Air Force 1，鞋頭搭配寓意 「好運連連」的金屬扣，另一款則透過新年特製鞋帶和中國結等元素點綴復古色系拼接皮革；而Nike Dunk Low採用拼接面料，同樣以玉石系配色結合蛇年設計巧思。

關鍵字：

林家正, lululemon, 新春限定, 捕手, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿公好帥XD】孫女幫阿公搭配穿搭變韓系潮男

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

楊謹華「襯衫下什麼都沒穿」秀超狂美腿　公開最強飲控、每餐只吃8分飽

楊謹華「襯衫下什麼都沒穿」秀超狂美腿　公開最強飲控、每餐只吃8分飽

備胎超多三大星座！TOP 1簡直是中央空調　對誰都釋放曖昧訊息

備胎超多三大星座！TOP 1簡直是中央空調　對誰都釋放曖昧訊息

超多人不知道！過度疲勞的「5大徵兆」　暴飲暴食要小心

超多人不知道！過度疲勞的「5大徵兆」　暴飲暴食要小心

理解人際關係的「1：7：2」法則　能讓你人生少很多鳥事 UNIQLO新年節折扣開跑390元換新衣！還有「台灣年菜T恤」超應景 Jisoo領先全球背Dior新包　掛2款Hello Kitty吊飾洩童心 蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本 宋慧喬：想要得到的總得不到　 我告訴自己：別貪心就順其自然吧！ 星巴克今起推「大杯以上買一送一」　連續兩天爽賺一杯 宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面