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《單身即地獄4》李多熙耳下短髮正翻　靠空中瑜伽養出韓國第一美腿

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《單身即地獄4》人氣火爆！主持人李多熙比女嘉賓更辣，長髮變身耳下短髮正翻，靠空中瑜珈養出韓國第一美腿

▲《單身即地獄4》主持人之一李多熙。（圖／取自dahee0315 IG）

圖文／CTWANT

討論度超高的Netflix《單身即地獄4》終於火辣上線，這一季的嘉賓也十分亮眼，像是瀟灑的長髮男陸俊諝、讓主持人Dex也心動的裴智妍（因為神似TWICE Sana）、發電機李詩安，滿滿帥哥美女畫面超好看！不過主持人李多熙從第一季美到第四季也是網友討論焦點，《單身即地獄4》記者會上李多熙從黑長直變身一頭俏麗耳下短髮令人眼睛一亮，來看看韓國第一美腿李多熙都是如何維持身材的？

《單身即地獄4》人氣火爆！主持人李多熙比女嘉賓更辣，長髮變身耳下短髮正翻，靠空中瑜珈養出韓國第一美腿

▲《單身即地獄4》記者會上李多熙從黑長直變身一頭俏麗耳下短髮令人眼睛一亮。（圖／取自dahee0315 IG）

《單身即地獄4》李多熙減肥秘訣：吃飽飯會散步不馬上坐下

工作行程忙碌的李多熙會利用空閒時間來多消耗熱量，比如吃飽飯不要馬上坐下，可以散步20分鐘，或者在家裡準備瑜伽墊就可以開始做肌力訓練或者高強度間歇性運動都能幫助燃脂。

《單身即地獄4》人氣火爆！主持人李多熙比女嘉賓更辣，長髮變身耳下短髮正翻，靠空中瑜珈養出韓國第一美腿

▲李多熙會利用空閒時間來多消耗熱量。（圖／取自dahee0315 IG）

《單身即地獄4》李多熙減肥秘訣：空中瑜伽維持好身材

李多熙本身很喜歡做空中瑜伽，尤其空中瑜伽比起一般瑜伽更能訓練到許多不同肌肉群，很多動作需要靠核心肌群力量，李多熙一雙絕美大長腿就是靠空中瑜伽鍛鍊出來，幫助大腿兩側緊實以及提高臀線看起來腿更長。

《單身即地獄4》人氣火爆！主持人李多熙比女嘉賓更辣，長髮變身耳下短髮正翻，靠空中瑜珈養出韓國第一美腿

▲李多熙很喜歡做空中瑜伽。（圖／取自dahee0315 IG）

《單身即地獄4》李多熙減肥秘訣：體重變重隔天就開始控制飲食

李多熙有176公分高所以只要一胖就會覺得自己在電視上看起來很壯，她會一直注意自己的身材、體重，只要感覺變胖就會馬上調整，比如隔天少吃一點或者不要吃晚餐、先禁止澱粉，直到恢復到理想狀況才停止。

《單身即地獄4》人氣火爆！主持人李多熙比女嘉賓更辣，長髮變身耳下短髮正翻，靠空中瑜珈養出韓國第一美腿

▲李多熙會一直注意自己的身材、體重。（圖／取自dahee0315 IG）

《單身即地獄4》李多熙減肥秘訣：跑步

在外工作住飯店或者平時健身訓練時李多熙也會運用跑步機來進行健身或者熱身訓練，長時間跑步可以幫助減肥燃脂，也可以順便沉澱心靈。

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▲李多熙也會運用跑步機來進行健身或者熱身訓練。（圖／取自dahee0315 IG）

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關鍵字：

周刊王, 單身即地獄4, 李多熙

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