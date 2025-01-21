美容油3種用法CP值超高！超平價綿羊油可全身用　買了竟然還能救綿羊

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供、達志示意圖

美容油從多年前紅到現在，直至今日依舊是很多人愛用的單品，但是不少踏入美容油領域的人，都不知道要怎麼用才好，以下就分享近期很受到歡迎的多個用法，輕鬆拿捏冬季乾燥。

Tips 1：油敷法

不少人發現即使層層塗抹，鼻翼、眼下仍然較為乾燥，容易卡粉卡紋，所以網路有人就分享，可以使用面膜紙或是化妝棉先用化妝水浸濕，然後加入幾滴美容油，濕敷在臉部肌膚，可以讓膚質瞬間提升。

Tips 2：刮痧法

透過按摩工具可以讓肌膚可以更深層放鬆，但是過度拉扯很容易讓肌膚出現細紋，因此，不少人推薦可以使用流動性高的美容油，全臉塗抹之後，搭配刮痧板拉提緊緻。

Tips 3：以油入霜



因為美容油的流動性高，因此可以輕鬆搭配各種美容單品使用，多數人最推薦的就是可以按照自己比例，在乳霜中加入幾滴美容油，可以迅速讓乳霜滋潤度提高。

【推薦單品】

＃醉象 瑪魯拉奢華美顏油，30ml、售價2450元

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