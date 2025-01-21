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美容油3種用法CP值超高！超平價綿羊油可全身用　買了竟然還能救綿羊

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供、達志示意圖

美容油從多年前紅到現在，直至今日依舊是很多人愛用的單品，但是不少踏入美容油領域的人，都不知道要怎麼用才好，以下就分享近期很受到歡迎的多個用法，輕鬆拿捏冬季乾燥。

刮痧。（圖／記者李薇攝、品牌提供、達志示意圖）

Tips 1：油敷法

不少人發現即使層層塗抹，鼻翼、眼下仍然較為乾燥，容易卡粉卡紋，所以網路有人就分享，可以使用面膜紙或是化妝棉先用化妝水浸濕，然後加入幾滴美容油，濕敷在臉部肌膚，可以讓膚質瞬間提升。

Tips 2：刮痧法

透過按摩工具可以讓肌膚可以更深層放鬆，但是過度拉扯很容易讓肌膚出現細紋，因此，不少人推薦可以使用流動性高的美容油，全臉塗抹之後，搭配刮痧板拉提緊緻。

刮痧。（圖／記者李薇攝、品牌提供、達志示意圖）

Tips 3：以油入霜

因為美容油的流動性高，因此可以輕鬆搭配各種美容單品使用，多數人最推薦的就是可以按照自己比例，在乳霜中加入幾滴美容油，可以迅速讓乳霜滋潤度提高。

【推薦單品】

＃醉象 瑪魯拉奢華美顏油，30ml、售價2450元

刮痧。（圖／記者李薇攝、品牌提供、達志示意圖）

以果昔保養法受到風靡美容圈的醉象提出「#OOTD」Oil Of The Day的美肌方案，運用冷壓初榨瑪魯拉奢華美顏油，每天帶給肌膚潤澤奢華的養膚體驗，100%提煉自瑪魯拉果實的高純度，擁有超強抗氧化能力，只要一點點就可以快速吸收，Omega 6、Omega 9和脂肪酸，同步緊緻抗老。

＃LANOCRÈME蘭儂 羊毛脂全效修護油，50ml、售價410元

刮痧。（圖／記者李薇攝、品牌提供、達志示意圖）

穩坐紐西蘭熱賣銷售王的羊毛脂全效修護油，從1980年代上市至今，已經45年的時間，歷久不衰的關鍵就是綿羊油本身結構近似人類皮脂膜，非常好吸收之餘，一瓶可以從頭用到腳，臉部、身體和髮絲通通可以照顧到，重點是綿羊如果毛髮過於厚重，整天覆蓋容易發生過熱中暑，因此定期剃毛，再萃取100%天然頂級羊毛脂，一直都是蘭儂所堅持的道德採購的零殘忍美麗政策，可以帶給人們降低乾燥，也能幫助綿羊更舒適，是一款很值得支持的好物。

關鍵字：

美容油, 醉象, LANOCRÈME, 蘭儂, 保養

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