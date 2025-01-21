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遠百蛇年福袋花千元拚12萬按摩椅　今年業績上看625億元

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▲遠百推蛇年福袋與新春優惠。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百推蛇年福袋與新春優惠。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接2025年，百貨也呈現新氣象，遠百表示看好今年消費力道比去年好，全年業績目標上看625億元，因應蛇年推出百貨限量福袋，民眾消費滿額可用1,000元購買福袋，除獲得等值1,000元商品券之外，還可拚各分店準備的單品大獎，竹北店祭出價值12.5萬元的按摩椅、板橋大遠百則有價值7.8萬元的OSIM最新按摩沙發。

去年因過年假期比今年短少兩天，加上228、春假等假期較短，第一季就少4、5天假日業績，加上基期高、沒有強檔電影與出國等因素，2024年百貨零售幾乎無成長。遠百營運長林彰豐表示，今年過年長達9天連假，會直接帶動業績，國人出國幅度有限，「出國人數100萬，還是有2200萬人留在島內」，並表示今年前幾天因應春節採購，一天全台業績就可達2.8億元，預估春節檔期一天最高可有3億元業績，直言「今年會比去年好」。

▲遠百推蛇年福袋與新春優惠。（圖／記者蔡惠如攝）

▲1／24至2／16期間，板橋大遠百服飾當日累計滿5,000元送250元抵用券；保健器材及家電滿1萬元可獲贈1,000元抵用券。首12日買小家電更享單筆滿5,000元送500元。（圖／記者蔡惠如攝）

林彰豐補充，去年整體市場不好做，但板橋大遠百、A13信義遠百等分店仍有成長，板橋大遠百去年業績122億元，成長2%，今年會在B1新增幾間中型主題餐廳，加上原有的鼎泰豐、海底撈等熱門餐飲品牌，要打造成新北市餐飲最強的百貨公司，也會爭取泡泡瑪特等熱門IP快閃店、正櫃進駐，把商品弄的更齊全；台中大遠百愛馬仕欲乎會在今年3月到位，中部首間日式精緻吃到飽旭集也會在下半年登場。

農曆蛇年遠百在全台11分店開賣福袋，在大年初一均提供現場販售，A13遠百信義、板橋中山、遠百桃園、台中大遠百、遠百嘉義售價均為1,000元，獎項為36,000元、66,000元、120,000商品券、Tokuyo玩美椅、SONY 43吋電視等。

板橋大遠百、遠百竹北則採用消費888元發票，可用1,000元現金購買，獎項包括12.5萬元的OGAWA按摩椅、OSIM按摩沙發；遠百花蓮福袋售價1,680元，最大獎為168,000元商品券；台南大遠百福袋售價500元，最大獎為IPhone 16、高雄大遠百福袋售價200元，最大獎為13,240元的藍芽音響；新竹大遠百則提供1／24至2／16期間消費滿1,000元，持APP即可抽獎。

關鍵字：

百貨, 遠百, 消費力道, 福袋, 業績

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