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海莉比伯「肉桂捲美甲」再引熱潮　美甲師公開步驟＆色號馬上溫暖指尖

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

海莉比伯（Hailey Bieber）的美甲款式每每在歐美社群引發一股模仿潮，近期她替自己的彩妝品牌拍攝形象時，以和商品完美契合的「肉桂捲美甲」再度引起討論。

Hailey Bieber 肉桂捲美甲

Hailey Bieber完全就是美甲界最強Icon之一，其最強幕後推手絕對非御用美甲師Zola Ganzorigt莫屬，除了Hailey外，凱莉珍娜（Kylie Jenner）、莉莉蘿絲戴普（Lily Rose）、BLACKPINK Jennie都是她的座上賓。過去引起討論的＃Hailey Bieber Nail鏡面釉光美甲，用中文搜尋海莉美甲也有超多結果！

前陣子在Hailey生日之際，她的彩妝品牌rhode推出了生日限定的肉桂捲系列唇蜜，暖暖的色澤帶有細細的珠光，是甜美又溫暖的氛圍。在形象照片中，肉桂捲就宛如生日蛋糕般的存在，Hailey的美甲也搭配了肉桂捲的色澤閃閃發亮，色調中的細碎鑽光，就像是點綴在肉桂捲上的堅果碎片般畫龍點睛。

美甲師Zola經過大家一番敲碗，也公布了這款美甲的做法和色號：

01. 以OPI凝膠色號cliffside karaoke打底，品牌也有推出同款指甲油，凝膠單層會透出些許膚色，是像果凍一樣的質感。

02. 接著混合貓眼粉、透明凝膠和cliffside karaoke，再疊一層後用磁鐵吸出光澤。

03. 最後上上層，讓甲面的光澤更耀眼。

雖然步驟簡單，但這類型像是鏡面或是貓眼美甲的造型，只要甲面有任何一點不平整都會看起來很明顯，如果是想在家自己用指甲油嘗試，塗均勻也很重要喔！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2025美甲趨勢報告：簡約極致的單色設計、神秘感貓眼持續制霸

● Rosé 專輯御用美甲師！Betina Goldstein IG高人氣，掉地上凌亂的襪子、3D薯條配番茄醬直接躍上指尖

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Hailey Bieber, 肉桂捲, 美甲, 海莉美甲

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