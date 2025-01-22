安格斯12星座一周運勢1／20-1／26　獅子掌握主導權、射手擴展人際

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



太陽在周間悄悄移位水瓶，讓牡羊座像是無形中打通任督二脈般，感覺身心輕盈不少，你也終於可以稍稍放下偶包了！不過要記得放鬆並不等於鬆懈，過於直來直往的行徑將很可能讓你在不經意間冒犯他人，得注意說話分寸。單身羊在社交場合中頗具吸引力，但也得注意過於衝動高調反而讓人卻步，很可能帶來反效果。

金牛 4.21～5.20



緊繃了好一陣子的金牛座，是時候給自己一點喘息的空間了！近期試著別再皺眉煩惱，火逆之下某些人際互動可能會不如預期，但這是釐清初心的好機會，別讓外界的紛擾影響你的情緒。單身的金牛在聚會場合中可能與認識已久的老友產生新火花，感情萌芽需耐心培育。有伴的金牛適合規劃年假行程，兩人共處的時光將為關係注入更多甜蜜能量。

雙子 5.21～6.20



雙子年初受惠於木星影響，人際運勢後援強勁，這周水日金的連線則讓雙子錦上添花，社交魅力再度攀升，單身者在聚會場合中能輕鬆吸引注意目光，基本上單身行情看俏！有伴的雙子仍得注意火逆壓力，平時避免與伴侶因小事爭執，彼此若有不快，則得趁著農曆年前以溫馨氛圍化解兩人的超尬心結。

巨蟹 6.21～7.21



魚與熊掌本來就難以兼得，這周巨蟹座將能格外體悟這句話的真意，此時在感情與人際上需懂得取捨，特別是過度付出的關係可能讓你感到疲憊，試著把重心放回自己身上，重新找到自己的重量。單身者在聚會場合中可能遇到值得深交的新朋友，但要注意不要過於依賴對方。有伴的巨蟹建議以實際行動表達關愛，為伴侶帶來更多安全感。

獅子 7.22～8.22



在時間的堆疊下，火逆對獅子座直衝的影響逐漸減弱，總算能在人際互動中重新找回主導權，不論說話還是行事，都能得到你想要的聲量與影響力。此時單身獅的魅力大增，尤其是在年節聚會前夕的種種場合中，你的幽默感和自信讓人無法忽視。有伴的獅子則需注意平衡個人目標與伴侶需求，學會傾聽將有助於感情升溫。

處女 8.23～9.22



愈是尬聊的場合，處女座愈懂得學習木炭的精神─裝熟，處女座本周在感情與人際關係上能展現適時主動、溫柔與包容的特質，這為你的生活帶來更多和諧氛圍。單身者可能會遇到心儀對象，但不必急於表白，以免落入不穩定的曖昧亂流之中，有伴的處女則適合與伴侶一起計劃新年的大目標，這將進一步增強彼此的連結感。

天秤 9.23～10.22



陽光這周直直走入天秤的愛情宮位，對你的感情運勢將全方位的明顯升溫，此時與情人的相處顯得熱鬧非凡，藉著一同出遊或追劇，都能擁有老夫老妻般的好默契，然而單身秤的感情顯得撲朔迷離，還需要慎重釐清自己的初心與想法，避免陷入若有似無的曖昧情愫中，與其等待，不如主動釐清彼此的心意。

天蠍 10.23～11.22



天蠍座憑藉著日水連線帶來了強大的知性能量，本周在人際關係中直覺敏銳，能輕鬆識別人群中的豬隊友及貴人，擁有屬於自己的社交邏輯。單身者近期適合以志趣找到契合對象，避免在工作或陌生管道招惹桃花；有伴的天蠍與伴侶一起為年節預先計畫、安排活動，都能為感情增溫，也建議彼此試著多花時間在家人或共同認識的老友身上。

射手 11.23～12.21



每逢農曆年節前夕都是射手座擴展人際的重要時機，本周格外能遊走在親友與人際圈中，就算聊到尷尬話題也很有一套應對本領，單身者能輕鬆成為焦點，但要小心不要因過於隨性而讓人誤解。此時財運表現穩定，但花錢如流水的習慣需稍加節制，濃濃年味喜慶中小賭能怡情，但愈玩愈大未必賺愈大，得要適時收手克制才好。

摩羯 12.22～1.19



年節前夕風平浪靜，摩羯座本周在感情與人際上能展現穩定的一面，有伴的摩羯在年節忙碌中與伴侶更為貼近，藉著共同的目標能讓兩人關係更牢固，至於單身者不急於一時，踏實、自在的表現反能吸引可靠的對象。太陽移至財宮要當心金錢大進大出的流向，除了孝敬長輩，各式年節應酬或消費要懂得節制守本。

水瓶 1.20～2.18



太陽回歸本命宮後，水瓶將迎來全年極具自信丰采的時刻，不妨把握這個被更多人看見的機會，大方展現屬於自己的特質。感情市場行情微幅揚升，單身瓶的獨特魅力在人群中能見度增高，有望吸引到頻率相仿的對象；有伴的水瓶能趁著濃濃年節喜慶，為彼此感情注入更多溫度與互動，但生活細微瑣事易有磨擦，需特別注意。

雙魚 2.19～3.20



這周金星本命宮位與太陽巧妙連結，為雙魚座帶來了一股溫暖的能量，近期可趁著年節氛圍多與家人、老朋友互動、化解心結，藉著親情與摯友的感情維繫，將能為你注入好運同時轉化壞運。單身者容易吸引具有穩重氣質的對象，可以試著主動展開交流。值得注意的是此時可能因節慶準備增加額外支出，建議適度控制，避免造成日後的財務壓力。

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