萬元初精品小皮件推薦！LV鑰匙零錢包、DIOR緹花卡夾　年終也能開心買

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

拿到年終想犒賞自己一份美美的禮物？萬元初的精品小皮件絕對是最佳選擇！本篇精選20款以上萬元初就能入手的精品小皮件，從經典卡夾、實用零錢包到精巧短夾的入門單品一次推薦。

精品品牌除了包款之外還有許多萬元初就能輕鬆擁有的質感小皮件，相較於包款價格相對親民，也同樣蘊含品牌精湛工藝與設計巧思，而且入手也不會有太大負擔，本篇特別為大家整理了20款以上萬元初就能入手的精品小皮件，包含實用的卡夾、方便攜帶的零錢包，無論你是偏愛經典的Monogram、簡約的素面皮革，或是充滿個性的設計款，都能找到自己心儀的年終小禮！

萬元初精品小皮件推薦：Dior

▲30 Montaigne Freesia 卡夾 NT$11,500。

Dior的30 Montaigne系列卡夾整體以典雅的白色系搭配上金色調Oblique緹花，正面的CD Logo更是標誌性的點綴，五個卡片夾層設計精緻又實用。

▲Lady Dior Freesia 卡夾 NT$12,000。



這款Lady Dior Freesia卡夾以金屬金色Cannage籐格紋縫線小牛皮製作，搭配可拆卸D.I.O.R.標誌吊飾，五個卡片夾層，可輕鬆放入口袋或皮包內。

萬元初精品小皮件推薦：Louis Vuitton



▲Kirigami 名片夾 NT$12,600。

這款Colormania系列名片夾以二合一的方式呈現，延續原版Kirigami Pochette的信封式設計，內裡是對比色皮革，以及可拆式名片夾，分開或組合使用都可以。

▲鑰匙零錢包 NT$10,200。

這款鑰匙零錢包選用經典Monogram帆布縫製，設計趣緻實用，可放零錢、卡片、對摺紙幣、鑰匙及其他小型物品。零錢包以鐫刻LV拉鍊穩妥開合，可掛於多款路易威登手袋內的D形圈環上，也可作手袋或腰帶的吊飾。

萬元初精品小皮件推薦：Gucci



▲Ophidia鑰匙包 約台幣14,395元。

Ophidia系列的復古鑰匙零錢包，包身選用GG Supreme帆布打造，搭配紅綠織帶條紋，以及GG標誌，是非常經典的入門單品。

▲Ophidia GG卡片套 約台幣11,012元。



同樣以經典的GG Supreme帆布打造的卡夾，拼接奶油白色系的皮革，以及紅綠色織帶條紋及雙G細節，五個卡片夾層實用又優雅。

萬元初精品小皮件推薦：Prada



▲皮革卡片套 NT$15,000。

Prada皮革卡片夾俐落大氣，正面飾有標誌性的搪瓷金屬三角標誌以及掛飾，設有一個內袋和六個卡槽，收納性高。

▲Saffiano 皮革卡夾 NT$15,000。

以Prada標誌性的Saffiano皮革打造的粉色系卡夾，正面同樣飾有金屬三角形徽標，內裡兩個夾層，也可作為小零錢包使用。

萬元初精品小皮件推薦：Miu Miu



▲Matelassé納帕軟皮卡片套 NT$16,500。

Miu Miu經典的納帕軟皮卡包正面是標誌性的Matelassé皺褶設計，搭配上金色品牌標，除了內裡六個收納層外，背面還有一個卡片夾層可以使用。

▲Matelassé納帕軟皮卡片套 NT$14,000。

同樣以Miu Miu品牌經典的Matelassé皮革工藝打造的卡夾，搭配金色品牌標誌，以及六個卡片收納夾層，低調又精緻。

萬元初精品小皮件推薦：Balenciaga

▲Rodeo 掀蓋卡包 NT$13,600。

延伸自熱賣包款Rodeo的掀蓋卡夾，以光滑小牛皮打造，正面搭配作舊金屬扣，內裡兩個卡槽，背面三個收納夾層。

▲Le City 黑色零錢卡夾 NT$13,550。

正式回歸的Le City機車包同系列卡夾，以Arena Storico小羊皮打造，除了有零錢夾之外，背面附有五個卡片收納夾層。

▲Cash 2.0 黑色翻蓋零錢卡夾 NT$13,800。



以光滑小牛皮打造的零錢卡包，方圓的硬挺包型俐落時髦，正面搭配Balenciaga金色燙印，備有一個鈔票夾、四個卡槽以及一個零錢收納層。

萬元初精品小皮件推薦：Celine



▲TRIOMPHE亮澤牛皮革卡片套 NT$14,500。

這款Celine Triomphe卡片夾簡約優雅的設計，展現了Less is More的時尚哲學，正面中央飾有Celine標誌性的Triomphe凱旋門金屬浮雕，共七個夾層可收納。

▲標誌印花零錢卡袋 NT$12,500。

這款Celine零錢包以經典Triomphe老花帆布搭配簡潔的白色Celine字樣，展現品牌一貫的優雅格調，金色拉鍊則增添了一絲奢華感，可收納零錢、卡片等小物，實用性十足。

萬元初精品小皮件推薦：Valentino



▲VLOGO 標誌性粒面小牛皮零錢包 約台幣14,868元。

以柔和的粉色皮革搭配經典V Logo金屬標誌零錢包，散發優雅甜美的氣息，拉鍊開合方便取用，可收納零錢、卡片等小物，也可作為包款上的裝飾增加亮點。

▲VLOGO 標誌性粒面小牛皮卡包 約台幣11,891元。

經典黑色皮革搭配金色V Logo卡包，展現低調奢華的氣息，卡夾輕薄實用，方便收納卡片，是兼具質感與實用性的經典單品。

萬元初精品小皮件推薦：Bottega Veneta



▲Intrecciato編織信用卡包 NT$11,600。

這款Bottega Veneta編織卡夾，以標誌性的Intrecciato編織工藝打造，展現品牌低調奢華的精髓，簡約設計沒有多餘裝飾，是品味人士的低調之選。

▲拉鍊卡包 NT$16,400。

這款寬版編織零錢包，柔和的鼠尾草綠色清新優雅，搭配金色拉鍊更顯精緻。小巧的尺寸方便攜帶，可收納零錢、卡片等，是Bottega Veneta的入門首選。

萬元初精品小皮件推薦：Burberry



▲格紋拉鍊卡夾 NT$11,800。

Burberry經典格紋零錢包，以品牌標誌性的格紋圖案貫穿整體，展現濃厚的英倫氣息，辨識度高，歷久不衰，小巧實用的設計，可輕鬆收納零錢、卡片等。

▲Rocking Horse 拉鍊卡夾價格 NT$14,500。



選用鱷魚紋質感皮革材質打造的卡片夾，拉鍊式Burberry標誌性b字設計，背面是點綴品牌奔馬標誌壓印，可裝零錢與卡片。

萬元初精品小皮件推薦：Fendi



▲FENDI 2025年農曆新年別注系列棕色FF卡夾 NT$14,200。

FENDI重新回歸的眼睛設計卡片夾，配有四個背面卡槽、一個中央拉鍊隔層，正面飾有標誌性棕色FF圖案還有黃色皮革FENDI Eyes貼花，背面是粉紅色皮革卡夾。

▲Baguette鴿灰色納帕皮革卡片套 NT$14,200。

Baguette系列卡片零錢包搭配三個卡片夾層和零錢口袋，正面是FF金屬釦，背面卡夾則是搭配FF壓印圖案細節。

萬元初精品小皮件推薦：Saint Laurent



▲CASSANDRE MATELASSÉ絎縫小羊皮卡片套 NT$11,300。

Saint Laurent Cassandre系列卡夾，經典絎縫皮革與金色YSL logo相得益彰，小巧尺寸卻能容納多張卡片，無論是搭配休閒牛仔褲或正式套裝，都能增添一份優雅氣質。

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