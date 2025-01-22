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大秀直播 ／ 婁峻碩飛巴黎不是度蜜月！1／22凌晨看LV 2025秋冬男裝發表

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記者林明瑋／台北報導

婁峻碩結婚不到1個月就前往巴黎，但不是與焦凡凡度蜜月，而是將參與LOUIS VUITTON（路易威登）的2025秋冬男裝秀。大秀將在台灣時間1月22號凌晨2點揭幕，這次LV男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams將與他的日本設計師好友Nigo攜手，一起打造新作，他也搶先劇透了運動鞋、背心、包包，讓人相當期待整個系列。

▲婁峻碩LV。（圖／品牌提供）

▲婁峻碩LV。（圖／品牌提供）

▲婁峻碩飛巴黎，將欣賞LV的2025秋冬男裝秀。 

首度赴巴黎看秀的婁俊碩，從桃園機場出發時穿著多彩Damier棋盤格丹寧外套與長褲，搭配LV耳環等珠寶，以及LV Trainer復古小白鞋、Speedy P9 Bandoulière 30小牛皮提包，還掛了吉他零錢包掛飾，相當有特色，他在IG上po文問道：「Anyone in Paris?」準備開啟巴黎行程。

▲婁峻碩LV。（圖／品牌提供）

▲Speedy P9 Bandoulière 30 極致粹黑小牛皮提包，332,000元。

▲婁峻碩LV。（圖／品牌提供）

▲Speedy P9 Bandoulière 30 包包內部（左）、裝飾珍珠與金屬包鍊 28,600 元。

菲董與Nigo是多年好友，此次堪稱潮流界的強強聯手，目前已經曝光的背心上，可以看到印有代表Pharrell Williams的「P」與代表Nigo的「N」，更多驚喜就待1月22號凌晨2點，透過上方的直播畫面，與婁峻碩一起入座欣賞LV 2025秋冬男裝大秀。

▲婁峻碩LV。（圖／品牌提供）

▲搶先曝光的背心上，有代表Pharrell Williams的「P」與代表Nigo的「N」。

關鍵字：

直播, 大秀直播, 婁峻碩, LV, LOUIS VUITTON

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