7天為一個循環！日本超夯「一周護膚法」必學　打造透亮好膚質

▲日本女孩憧憬透明肌膚有秘訣。（圖／翻攝自IG/i_am_kiko、nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

新年新氣象！無論是生活還是內在，許多人都會制定新的目標來開啟新篇章。日系保養「肌研」以近期熱議的「一周護膚法」，一周7天為一個循環，幫助愛美的女孩們輕鬆養成日系美肌。從深層保濕到提亮修護，每天專注一個護膚重點，無需繁複程序，讓你輕鬆擁有自然光澤，從內到外散發健康之美。

#第1天：深層清潔，去除多餘角質

想要提升保養效果，就從肌膚角質調理開始！做好清潔徹底清除毛孔中的污垢與多餘油脂，同時促進角質代謝並收斂毛孔，重現宛若嬰兒的細緻柔滑肌膚。

#第2天：全日保濕，修復乾燥肌膚

經過深層清潔的肌膚，可以使用具保濕效果之保養品，為肌膚補充水分。挑選保濕化妝水為肌膚迅速補水，快速提升肌膚含水量，帶來更卓越持久的保濕力。再搭配保濕乳液有效鎖住水分，並且為肌膚建立防護屏障。

#第3天：清理毛孔，帶走頑固髒汙

為肌膚進行清潔保濕後，可再針對毛孔溫和進行去除汙垢與油脂堆積。以豐富綿密的泡泡，深入毛孔徹底清潔髒污與堆積老廢角質。

#第4天：對抗肌膚老化，提升緊緻彈性

在深度去除老廢角質、清潔毛孔後，可以選用具有修護功能的護膚品，讓肌膚吸收更多營養精華！此時，選擇有抗老訴求的護膚品，為肌膚進行更深層的修護保養。



#第5天：美白提亮，均勻膚色

當肌膚保濕度提升，在第五天的關鍵保養，可以進行提亮膚色與改善暗沉。挑選一款高機能面膜，可以吸附更多精華，瞬間導入精華至肌底，再現肌膚透亮光澤。



#第6天：加強保濕，修復疲勞肌膚

修復經過將近一周的護理，第六天是時候為肌膚進行全面補水與修復。

第7天：深層滋潤，讓肌膚重啟活力

第七天是肌膚的休息日，不過肌膚仍需要持續保濕，因為充足的水分能幫助肌膚更有效地吸收營養。使用肌保濕化妝水進行深層滋潤，為肌膚帶來持久保濕力的同時強化肌膚屏障，抵禦各種環境傷害。此外，還可以搭配化妝棉濕敷，迅速補水，讓肌膚恢復健康平衡，為新的一周做好準備。