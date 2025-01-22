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BALENCIAGA極簡新作Hampton必收！春節Rodeo水鑽包、新款式一次看

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記者鮑璿安 ／台北報導

BALENCIAGA在創意總監Demna的引領下，怪誕又時髦的設計美學擄獲了一票死忠粉絲，隨著2025年的到來，品牌的再接再厲推出了全新包款Hampton以及人氣款Rodeo的新色，在農曆新春時刻一一登場，值得趁著此刻入手！

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲HAILEY BIEBER演繹RODEO LARGE HANDBAG NT$192,000 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga發表全新Hampton包款系列，NT$99,000 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲RODEO LARGE HANDBAG NT$192,000。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Women's Rodeo Mini Handbag With Rhinestones in Smoke Grey NT$568,000。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲RODEO SLING POCHETTE NT$50,000。（圖／品牌提供）

繼Rodeo與Bel Air系列後，Balenciaga發表全新Hampton包款系列，延續極簡美學意涵，該名稱來自美國紐約市長島的著名富豪聚居地Hampton，以亮面小牛皮定型外層搭配柔軟的做舊納帕內襯，無論是車縫線或是搭扣都是細節亮點。而人氣款Rodeo也持續進化中，在農曆春節特別換上了璀璨的滿版水鑽版本，從內而外盡顯奢華態度；季節新款Rodeo則運用品牌擅長的仿舊手法，呈現出抽繩經過長久使用後的抽絲破舊感，與鮮明的皮革紋理形成對比反差，另也有小尺寸版本，提供使用者進行日常搭配。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲大陸演員張小斐、楊超越共同演繹本季大片。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲新年系列單品 。（圖／品牌提供）

同時Balenciaga發佈由Lucca Lutzky執導的新年系列形象廣告，大陸演員張小斐、楊超越共同演繹本季大片， 廣告大片置景於輕鬆的居家場景，主角們在鏡前流露最自然的自己，新年系列涵蓋成衣新品、丹寧與法蘭絨連帽夾克、taxi皮外套、衛衣等，也精心飾有新年主題元素，呈現洗水加工磨舊質感的Balenciaga交織字母拼貼標識，帶來滿滿的新意。

Delvaux

▲▼ 春節綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 春節綜合 。（圖／品牌提供）

同時，Delvaux標誌性的Pin Mini Bucket手袋在蛇年綻放新姿態，以2022 年秋冬系列精湛的Enlaced裝飾工藝歡慶春節，以皮革編織效果呈現出蛇的蜿蜒曲線， 蛇結式的圖形為其增添了蛇鱗般的3D 效果，透過匠心工藝彰顯經典美學。

關鍵字：

BALENCIAGA, 包款, 農曆新春, 限時限量, 2025

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